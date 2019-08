Slik svarer Solskjær på Zlatans United-flørt

- Hvis han er seriøs, vil jeg alltid snakke med Zlatan, sa Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Nylig gikk Zlatan Ibrahimovic ut og tilbydde sine tjenester til Manchester United.

Svensken, som spilte for United mellom 2016 og 2018, representerer for tiden LA Galaxy i amerikanske Major League Soccer.

Solskjær svarer

På fredagens pressekonferanse før Manchester Uniteds møte med Southampton ble Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær konfrontert med Zlatans uttalelser.

- Hvis han ble 28 og ikke 38 neste måned hadde det utgjort en stor forskjell, sa Solskjær med et smil.

- Zlatan hadde en bra periode her, og han gjør det fremdeles bra. Det var bare synd at han fikk skaden da han fikk den her. Hvem vet? Han har nummeret mitt. Han leide aldri huset mitt, men han så på det. Vi kan snakke sammen på morsmålet vårt, og hvis han er seriøs, vil jeg alltid snakke med Zlatan, sa Solskjær og blunket.

Se intervjuet med Zlatan Ibrahimovic her:

Bekrefter Smalling-overgang

United-manageren bekreftet også at Chris Smalling er på vei til AS Roma, slik Sky Italia rapporterte torsdag.

- Det har kommet opp nå de siste dagene, denne muligheten for Chris. Vi satt oss ned i går og diskuterte det. Vi har friske seks midtstoppere, og jeg kunne ikke love ham regelmessig fotball. Jeg tror han vil like erfaringen. Det er en stor klubb og en bra liga. Ikke mange engelskmenn får muligheten til å spille i Italia, sa Solskjær.

Han gikk også langt i å antyde at Matteo Darmian kan slå følge med Romelu Lukaku, Alexis Sanchez og Chris Smalling til støvellandet.

- Det har vært interesse for Matteo i Italia. Han vil dra tilbake dit. Marcos (Rojo) blir værende, helt sikkert. Stallen er mindre i antall, men stor nok og sterk nok til å ha dekning i alle posisjoner.

Manchester United må klare seg uten Luke Shaw, Anthony Martial, Diogo Dalot, Eric Bailly og Timothy Fosu-Mensah, som er ute med skade i helgens kamp.

Southampton og Manchester United sparker i gang den fjerde serierunden i Premier League klokken 13.30 lørdag.