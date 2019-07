Slik svarte eksperten på lesernes spørsmål om fransk og nederlandsk fotball

Nettavisen fikk nylig besøk av Viasport-kommentator Paul Thomas Clay. Her er hans svar på spørsmålene som ble sendt inn fra leserne.

- Hvordan tror du Tanguy N`dombele vil gjøre det i Tottenham?

PTC: - Har stor tro på han! En av mine favoritter fra fjorårssesongen. Tror han glir fint inn i laget og Poch sin måte å spille på.

- Blir van de Beek i Ajax kommende sesong tror du? Merkelig han ikke har blir hentet av en toppklubb enda. Klassespiller som jeg skulle ha sett i Manchester United.

PTC: - At han er en klassespiller er det ingen tvil om! Og du kan banne på at (mange) toppklubber har hatt følere ute. Samtidig kan ikke Ajax selge for mange av gangen. Spillere av hans kaliber vil alltid få nye muligheter ved en senere anledning, og han har ikke noe hastverk. Elsker klubben og byen, og venter på at "det rette tilbudet" kommer før han beveger på seg.

- Hvor bra kan Thorsby bli?

PTC: - Sånt er alltid vanskelig å spå, men tror Sampdoria er en veldig god mulighet for han til å utvikle seg videre.

- Hei, Paul! Hva er dine tanker om AS Monaco? Kan klubben fra fyrstedømme snike seg til én av champions league plassene neste år? Hvordan har Golovin og Fabregas greidd seg?



PTC: - Jeg håper de klarer det, har stor sans for Jardim. Mange gode spillere der med stort (uforløst) potensiale. Forrige sesong var en kaossesong (for å si det mildt), så vanskelig å felle en dom over Golovin og Fabregas.

- Hei, Hvorfor er Feyenord og Ajax det store oppgjøret i Nederland og ikke PSV vs Ajax. vet at det er de 2 største byene, men er ikke PSV en mer direkte konkurrent til Ajax?

PTC: - Det er en lang historie det det ikke er plass til her. Har vært innom temaet en gang i podcasten "Pyro & Pivo". Husker ikke helt hvilken episode, men sjekk den ut uansett.

- Hva tenker du om Brobbey på Ajax? Litt Lukaku Fysikk?

PTC: - Fysikken hans er det ingenting å si på, og det lille jeg har sett foreløpig virker lovende. Lov å håpe på et innhopp eller to i løpet av sesongen.

- Hva syns du om Marseille med AVB? Kan de være topp 3?

PTC: - AVB modig som tar over den klubben der... En fantastisk klubb å være i når det går bra, ikke fullt så artig når resultatene ikke kommer. OM kan bli alt fra 8. til 3. plass.

- Fra 1-10, hva tror du er sannsynligheten på overgangene Pepe og Tierney til Arsenal?

PTC: - 5,3 og 6,7. Neida, men vanskelig å vurdere. Mye rart som kan skje i sånne prosesser, ingenting er klart før alt er klart. Fekir ifjor f.eks. så klar for Liverpool at intervju med klubben nettsider var klart for publisering, men vi vet jo alle hvordan dét endte. Krysser fingrene for Gunners-fansen!

- Drar Florian Thauvin fra Marseille i år?

PTC: - Ting som tyder på det. Arsenal har vært nevnt tidligere, nå sist Valencia. Tror sistnevnte kler han bedre.

- Er Utrecht kapable til å ta seg inn på topp 4 i Nederland neste sesong?

PTC: - Det skal du ikke se bortifra.

- Hvor god var faktisk Ødegaard ifjor i Nederland? Føler det er mye hype rundt han og media skriver om han som om kan blir best i verden om noen år-

PTC: - Han var tidvis veldig god, men er avhengig av å ha spillere på et visst nivå rundt seg for å skinne. Det får han i La Real nå, og tror at dyrkes i en 10er-rolle er en god ting.

- Hvorfor er det ingen større klubber som linkes til Kenny Lala?

PTC: - Alder. Snart 28 år gammel.

- Er det hold i ryktene om Steven Bergwijn til Sevilla for ca 45mill euro? (marca)

Er han god nok til å ta steget opp til Laliga?

PTC: - Han er god nok, men tror han passer bedre i andre ligaer enn La Liga.

- Hva tror du om Dennis Johnsen sin videre utvikling/karriere? Ingen tvil om at han er sterk, hurtig og teknisk men noe som ikke stemmer. Er det holdninger?

PTC: - Det tror jeg ikke. Noen bruker lengre tid enn andre til å ta det øverste nivået, tror PEC Zwolle er et fint steg per nå.

- Er det noe sannhet i at Man Utd har pratet med van der Sar om jobben som sportslig leder?

PTC: - Så gode kontakter har jeg dessverre ikke. :-)

- Hva tror du og hva kan vi forvente oss av Sarpsborg 08 sin nye signering Lenny Nangis? Husker han var ett vanvittig talent på FM 12. Virker som en solid spiller. Hvordan tupé spiller er han?

PTC: - Så han sist da han spilte i Caen (2015), sammen med bl.a. Lemar og Kanté. Virket lovende da, karrieren siden har jeg ikke fulgt så tett, men det er klart det bor noe i fyren. Håper han får det til i Sarp!

- Til Clay: Blir Neyney i PSG kommende sesong?Lozano og Bergwijn hvem spiller venstre og hvem spiller høyre? hvem av de rater du høyest? Er ikke Dembele i Lyon litt overvurdert?

PTC: - Neymar? Tror han blir, et begrensa antall klubber som har råd til han. De mest sannsynlige tagerne har handlet andre spillere i sommer. I utgangspunktet Lozano på venstre og Bergwijn på høyre, sistnevnte brukt sentralt i en 10er-rolle i supercupen mot Ajax på lørdag (men best på kant i mine øyne). De to er litt forskjellige typer; Lozano (tror jeg) hadde passet i La Liga, Bergwijn mer i PL, BL, L1 og Serie A. Dembele? Vet ikke om (og i så fall av hvem) han er overvurdert, men han har et høyt toppnivå. Brukte litt tid på å komme igang, og spent på hvordan han fungerer under Sylvinho.

- Hvordan tror du Ejuke kommer til å gjøre det i Herrenveen ? Vil han passe i Nederlansk fotball ?

PTC: - Har ikke fått sett nok av Ejuke til å ha sterke meninger om det, men av det lille jeg har sett tror jeg det kommer til å bli bra.

- Noen grunn til at ingen større klubber ute etter Nicolas Tagliafico? Solid venstreback. Kunne vært en forsterkning til for eksempel Arsenal, eller?

PTC: - Mange klubber som kunne hatt god nytte av Tagliafico. Blir ikke en billig mann, forlenget kontrakten i våres og har sagt at han blir i Amsterdam ett år til.

- Hva kan du si om den lovende Bergwijn som linkes opp mot Bayern? Styrker/svakheter, og om dette er en spiller som passer i Bayern.

PTC: - Smart, rask, teknisk, sterk. En klassisk ving med det lille ekstra. Kunne passet fint inn i Bayern (som også Pépé ville gjort). Definitivt klar for et høyere nivå, men PSV vil selge seg (og Bergwijn) dyrt.

- Hvorfor har vi ikke fått se gjennombruddet til tidligere "stortalenter" som Richario Zivkovic og Vaclav Cerny? Spesielt førstnevnte ble løftet høyt når han var Groningen spiller.

PTC: - Vanskelig å sette fingeren på akkurat hva det skyldes at de to ikke helt har fått det til (så langt). Begge var en del av et Jong Ajax med de Jong, de Ligt, van de Beek, Onana m.fl. for et par sesonger siden. Cerny var ute med kneskade i nesten et helt år da han var i ferd med å slå gjennom, dét er aldri gunstig. Generelt er det krevende å slå gjennom i Ajax. Unge spillere som er under et voldsomt press. Ikke alle takler det like godt, og spillere utvikler seg i ulikt tempo. Noen trenger kanskje "roligere" omgivelser å utvikle seg i, andre har kanskje ikke nivået i det hele tatt.

- En spiller som Teji Savanier syns jeg det er litt merkelig at ikke større klubber enn Montpellier har traktet etter. Du har kanskje et godt svar på det?

PTC: - Du får selv vurdere hvor godt svaret er, men her er i alle fall et forsøk; han er 27 år. Han er stedbunden og fra Montpellier. Er av romslekt som har tilhold i utkanten av byen. Første sesong på toppnivå ifjor. Han er nok realistisk med tanke på sitt eget toppnivå, og er i en alder hvor han ikke kan være tålmodig og vente på spilletid.

- Det går en del rykter rundt Allan Saint-Maximin om at han skal til Newcastle. Hvordan er han som spiller? Hørt også at han kan være en håndfull for trenere.

PTC: - Han får ikke blodet mitt til å bruse, for å si det sånn. Råsterk og lynkjapp, men et litt for begrenset register etter min mening. Onde tunger har sagt at han er god til å passere spillere, men når han tar igjen ballen er han på utsiden av stadion...

- Det er mange spennende talenter i Nederland for tiden, og jeg vil gjerne høre din mening om noen av dem som min indre speider har snust på: Mohammed Ihattaren, Orkun Kökcü og Kik Pierie. Hva slags spillertyper er de? Hvilket nivå holder de per i dag? Annet spennende?

PTC: - Du har en god nese for morgendagens stjerner! :-) Ihattaren kom inn med et brak i vinter, men falt litt av utover våren. Matches fortsatt forsiktig og er bare 17 år. Kökcü har jeg sett for lite av til å ha en sterk oppfatning av. Kik Pierie synes jeg tidvis var veldig god i Heerenveen, bankers der i to sesonger allerede og ble 19 år for ni dager siden... Smart stopper, god med ballen i beina. Ikke direkte ruvende fysisk, men fotballklok.

- Hva tror du grunnen til at det er så stille rundt Houssem Aouar? Etter min mening burde storklubbene ligget langflate! Er han ikke et minst like stort talent som for eksempel Kai Havertz?

PTC: - Enig i at han har en meget lys framtid. På sitt beste helt strålende, men tipper (andre) storklubbers tilbakeholdenhet dreier seg om at de vil se han prestere jevnt på et høyt nivå. For to sesonger siden ble han brukt mest ute på venstrsiden, den forrige i en mer sentral (og dypere) rolle. Når Fekir nå er ute, får han større plass til å skinne. Blir spennende å se hva Sylvinho får til med OL. Om han er et like stort talent som Kai Havertz? Vanskelig å si, men HA er defintivt en av de jeg håper slår ut i full blomst i år.

- Tanker om at Feyenoord har hentet både Narsingh og Fer fra Swansea? Og tanker om AZ med B.M.Johnsen, Midtsjø og Svensson?



PTC: - Feyenoord; Narsingh og Fer er fortsatt i en "god" alder. Har samlet erfaring ute som er god å ha. Med rutine kommer gjerne litt stabilitet også, og det er nok noe av tanken bak for Jaap Stam. Har også mistet kvalitet i Vilhena og Clasie, så noe måtte hentes inn. AZ; Svensson og Midtsjø har gjort det bra, og tror de får en fin sesong. Johnsen tror jeg kommer til å få det tøft med tanke på spilletid, Boadu m.fl. er hakket foran.