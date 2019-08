Slik svarte eksperten på lesernes spørsmål om Manchester United

Nettavisen fikk besøk av Eivind B. Holth, som svarte på spørsmål fra leserne om Manchester United. Her er hele seansen!

Eivind B. Holth stilte 06. august opp til nettmøte om Manchester United og mulige overganger.

Følg med på vår overgangslive for flere nettmøter frem mot deadline day.

Her er spørsmål og svar fra nettmøtet med Manchester United-journalisten!

- Mufc. Bruno Fernandes eller Christian Eriksen? Trenger vi spiss? Satser vi på Greenwood?

EH: Hei! Da kjører vi i gang! Fernandes eller Eriksen er det store spørsmålet i kveld. Akkurat nå virker det kanskje mest sannsynlig at Fernandes ender i Tottenham som Eriksens erstatter? Eriksen ville vært en kjempesignering for Solskjær. På spissplass virker det som at Rashford og Martial skal satses på, mens Lukaku er ute. Det jobbes visstnok fortsatt med Mandzukic, som vil kunne være en god backup. Greenwood er bare 17 år, men får nok sine muligheter allerede i høst.

- Hvor realistisk er det at United henter Eriksen? Hvordan vurderer du utviklingen? Lykke til med sesongen!

EH: Hei, Børre! Mange lurer på dette med Eriksen, så jeg skal forsøke å gi min tolkning av situasjonen på en så poengtert måte som mulig.

Ifølge rapportene handler dette mest om Daniel Levys frykt for å miste Eriksen gratis neste sommer. Tottenham har tidligere krevd 130 millioner pund av Real Madrid, men skal nå ha senket prisen til 50 millioner med to dager igjen av overgangsvinduet. Enkelte går så langt som å hevde at Tottenham "oppfordrer" United til å legge inn et bud. Dette gjorde de visstnok også med Alderweireld overfor United tidligere i sommer. I Danmark skrives det at det kan være Eriksens agent som gjør det han kan for å få i gang kampen om sin klient. Samtidig har seriøse The Times skrevet at Tottenham ikke kommer til å selge Eriksen til en engelsk rival.

For Uniteds del er Eriksen en perfekt erstatter dersom Pogba forsvinner. Men alt tyder på at franskmannen blir værende. Derfor er usikkert hvilken rolle Eriksen egentlig ville fått. Skal Solskjær legge om til 4-3-3? Han har kjørt 4-2-3-1 i hele sommer. Eller skal Eriksen eller Pogba brukes bak spissene?

Personlig tror jeg det er hold i ryktene. Det er såpass mange treffsikre journalister som kommer med lignende meldinger. Men jeg tillater meg å være skeptisk til om det er mulig å gjøre en slik avtale på to dager når Tottenham i så fall også må få inn en erstatter (Coutinho?).

Dersom det skulle la seg gjøre vil imidlertid Solskjær ha en sterk midtbane med Pogba, Eriksen og Matic/McTominay.

- Fornøyd med overgangsvinduet hvis det ikke blir flere inn? Og hva tenker du om Daniel James? Personlig tror jeg ikke han hever oss noe fra i fjor. Trenger ny høyreving og en sentral midtbanespiller. Kanskje også en spiss i mine øyne.

EH: Hei, Kim!

Jeg tror Solskjær er veldig fornøyd med de han har fått inn i alle fall. Wan-Bissaka og Maguire skal begge ha stått øverst på ønskelisten i sine posisjoner, og de forsterker utvilsomt et forsvar som trengte nytt blod.

James er spennende med sin spisskompetanse. Ser for meg at han trenger en sesong for å tilpasse seg ligaen og kravene i United.

Så kan man si mye om de som ikke har kommet. Men internt i klubben skal det tenkes langsiktig med Solskjær-prosjektet. Det betyr at de ikke skal gjøre samme type signeringer som de gjorde med Van Gaal og Mourinho. Derfor er det ingen krise om laget ikke er tittelutfordrer denne sesongen. Solskjær trenger nok noen vinduer på å få laget sitt, og forhåpentligvis får han den tiden.

Hei. Hva tenker du om Dybala ryktene? Tror du virkelig at den er lagt helt død nå? Hadde digget å se Dybala i United drakt.

EH: Hei, Christer!

Det virker som Dybala-avtalen er død. Til slutt sto det og falt på Dybala, og når han ikke viste interesse, skal United ha valgt å trekke seg ut. Det kom noen rapporter tidligere i dag om at Dybala plutselig hadde ombestemt seg, men de ryktene ble raskt avkreftet av Fabrizio Romano, som er en journalist å stole på når det gjelder italiensk fotball.

- Hvilken formasjon vet du/ trur du Solskjær kommer til å bruke denne sesongen?

EH: Solskjær har stort sett spilt 4-2-3-1 i sommer. Faktisk forsøkt seg med Lingard og Mata i rollen som falsk nier også. Vi får sikkert se en ren 4-3-3 i løpet av sesongen også.

-Kunne ikke Coutinho vært en ideel løsning for United også, i stedet for Eriksen - eller er bindingen/historikken til hans tid i LFC for "krevende"?

EH: Hei, Gunnar!

For å være diplomatisk - jeg tror nok de fleste United-supportere heller ser Eriksen i United-drakt enn Coutinho. Mistenker at det gjelder de fra Anfield også...

- Hvordan tror du startoppstillingen til United er nå til sesongstart?

EH: De Gea

Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw

McTominay, Pogba

Rashford, Mata, Lingard

Martial

- Hvordan har du likt forsøket Solskjær har gjort med Martial på topp? Personelig syntes jeg det fungerte bedre med Rashford :)

EH: Hei!

Jeg synes også Rashford fungerer bedre som spiss enn Martial. De står begge med tre scoringer i sommer, men Rashford virker som en større trussel slik som United spiller nå. Jeg synes også Martial med dribleferdigheter sin er mer effektiv på kanten enn det Rashford er.

- Heei. Hva tenker du om dagens situasjon i United. Tror du United tar riktig steg denne sesongen og klarer topp 4? Vi burde vel få inn noen på midtbanen som kan avlaste Pogba litt, slik at vi har flere strenger å spille på. Hva tenker du?

EH: Hei, Martin!

United skal nok kjempe med Arsenal og Chelsea om den siste plassen bak City, Liverpool og Tottenham. Personlig synes jeg i alle fall ikke United er dårligere stilt. Laget er forsterket, Solskjær har fått en hel sommer til å formidle sine ideer, og det er en forsiktig optimisme på Old Trafford.

- Trur du united signere ein til?

EH: Hei!

Jeg tror Dybala var den siste muligheten, og den røk som vi vet. Skrev litt om Eriksen nedenfor, og jeg er rett og slett usikker på om det vil la seg gjøre. Når det gjelder Bruno Fernandes har klubben avkreftet interesse for portugiseren i hele sommer. Mandzukic kan være en joker på Deadline Day, men også det virker mindre sannsynlig nå enn for noen dager siden.

- Hvem tar steget fra akademiet til United i år? Syns personlig at Gomes og Greenwood ser klare ut. Tuanzebe bør vel være tredjevalg hvis han ikke blir lånt ut igjen.

EH: Hei, Ole!

Greenwood, Chong, Gomes og Garner er de fire som var med på sommerturneen og som regnes som de mest spennende akkurat nå.

Mason Greenwood (17) har taklet overgangen til førstelaget uforskammet godt til bare å være 17 år gammel. Kan minne litt om Van Persie i spillestilen og er en skikkelig målsnik.

Tahith Chong (19) er en nederlender som bør være ferdig med U23-fotball. Blir ikke overrasket om han går på lån denne sesongen.

Angel Gomes (18) var regnet som det største talentet for et par år siden, men har stagnert litt - hvis du kan si det om en 18-åring. Veldig liten, noe som er en utfordring i Premier League.

James Garner (17) er en midtbanespiller Solskjær har sammenlignet med Carrick.

- Hvis du skal svare med hodet og ikke med hjertet , hvor stor tro har du på at solskjær er rett mann for Man Utd

EH: Hei!

Jeg tror - med både hode og hjerte - at Solskjær er rett mann for United akkurat nå. Det må bygges langsiktig på Old Trafford etter mislykkede prosjekter med Van Gaal og Mourinho, og i min bok har Solskjær vist at han har ideer som er høyst interessante for klubben. Så gjenstår det å se hvordan det fungerer i praksis. Spørsmålet er hvem som er riktig for United hvis ikke Solskjær er det. Og er han i så fall tilgjengelig?

- Hva skjer med Lukaku?? Er det Solskjær som ikke har troen på han eller er det omvendt? Litt rart han vil vekk for enhver pris etter så kort tid i klubben...

EH: Hei, Per!

Med Lukaku har det virkelig tilspisset seg. Han har ikke spilt en eneste kamp i sommer på grunn av skade, men dukket plutselig opp på trening hos U18-laget til Anderlecht i går. Det hele skal være et forsøk på å presse gjennom en overgang, og United skal ikke være fornøyd.

Det virket lenge sannsynlig at Lukaku ville ende i Juventus, men uten en Dybala-overgang ender han ikke der. Inter er favoritt, men de har ikke vært i nærheten av å by de 85 millionene United krever.

Lukaku passer nok ikke helt inn i måten Solskjær vil at United skal spille fotball på, og han merker nok også at han ikke har blitt en supporteryndling på de to årene han har vært der.

- Hvor sikkert er det at deGea signerer kontrakten som angivelig ligger på bordet? Jeg tror at det hadde vært et stort tap for United, selv om Romero er tidenes reservekeeper.

EH: Hei!

Litt rart at dette er i boks ennå. Det har kommet flere rapporter i sommer om at partene var enige og at en annonsering var ventet før serieåpningen. Kanskje har de hatt hendene fulle med Maguire...

- kommer eriksen til United?

EH: Jeg tar en råsjans og sier nei.

- Nå som forsvaret har blitt forsterket i sommer, hvor er neste "problem" å rette opp i? Hvilke posisjoner og hvilke spillere kan være realistiske å tenke på for de neste vinduene for å fortsette fremgangen?

EH: Hei, Kåre!

Interessant spørsmål. Jeg tror Solskjær er fornøyd med forsvaret. Jeg tror også han er ganske komfortabel med kvaliteten på angrepet. Med tanke på Dybala ser han kanskje for seg en kreativ mann inn for Mata på sikt. Så spørs det hvilke forventninger han har til en spiller som McTominay som Pogbas partner. Og hvor lenge Pogba er i United...

Den mer tabloide varianten:

Keeper: Check

Forsvar: Check

Midtbane: En defensiv allrounder + mulig Pogba-erstatter på sikt

Angrep: En kreativ stjerne

- Kommer det inn noen forsvar spillere til Arsenal før vinduet stenger ? Og eventuelt hvem?

EH: Ikke utenkelig at Solskjær har noen midtstoppere de kan få! Han har sju stykker!

- Tror du noen forlater United i dette vinduet? Hvem eventuelt. PS kan vel skje at det lar noen gå selv etter det engelske vinduet har stengt

EH: Hei!

Faktisk er jeg ganske sjokkert over at United ikke har solgt en eneste spiller i sommer. Spesielt med tanke på det Solskjær sa etter tapet for Everton. Nå må de ha den største stallen i Premier League med god margin.

Smalling og Rojo skal stå i faresonen nå som Maguire er hentet inn. Darmian har vært på vei bort i evigheter. I tillegg virker Lukaku ganske bestemt på at han ikke skal spille for United neste sesong.

Men klokka tikker, selv om det ikke er utenkelig at noen av disse forsvinner etter Deadline Day i England som du påpeker.

- Hei. Er det ikke vel optimistisk å tro at Eriksen eller Dybala har noe ønske om å komme til United? Høres veldig medieskapt. Dybala er i en storklubb som kjemper på alle fronter. Eriksen har vel større sjangs for å vinne noe i Tottenham, og vil vel aller helst til Real.

Hei!

EH: Når du får muligheten til å hente en spiller som Dybala tror jeg de fleste ville grepet den, selv om det er en fare for at spilleren sier nei. Når det gjelder Eriksen tror jeg det eneste spørsmålet er om han er villig til å spille Europa League når han var i CL-finalen med Tottenham forrige sesong. Men personlig tror jeg Eriksen ville tatt en utfordring i United.

- Litt mye Eriksen nå, men hva anser du sjansene for at han kommer til United? Med tanke på at Tottenham virker veldig lysten på Countinho plutselig. Poch skal til og med ha ringt han personlig? Hva anser du sjansene fra 1-10?

EH: Hei, Geir!

Tja... Skal vi legge oss på en litt pessimistisk 3'er her da? Selv ville jeg i alle fall blitt veldig overrasket om en Eriksen-overgang går i orden på så kort tid. Men vi husker jo Berbatov-signeringen på Deadline Day...

- Vil først og fremst takke for at dere gjør en fantastisk god jobb med United.no! Med tanke på at midtbanen er relativt tynn per dags dato; Tror du Garner vil få noe særlig spilletid denne sesongen, og er han eventuelt allerede god nok til dette?

EH: Hei, Jan! Takk for det!

Midtbanen er tynn, men hvis Solskjær skal spille med to sittende er nok begge duoene McTominay/Pogba og Matic/Pereira foran Garner. Men han er bare 17 år og har all tid i verden. Var den som spilte minst i sommer. Får kanskje prøve seg i Europa League?

- Hvem tror du kommer inn for vinduet stenger? Vi trenger vel en spiller på midten?

EH: Hei!

Akkurat nå virker det som at det står mellom Bruno Fernandes og Christian Eriksen. Men ingen av disse overgangene virker altfor sannsynlige. Klubben har avkreftet alle rykter rundt Fernandes i hele sommer og skal være frustrert over all rapportene som dukker opp i Portugal hver eneste dag. Når det gjelder Eriksen virker det som at Tottenham er mer interessert i et salg enn United er i et kjøp - i alle fall akkurat nå.

Bredden på midtbanen er god, men jeg er enig i at den kunne trengt en forsterkning. Både Fellaini og Herrera er borte, men ingen av dem har blitt erstattet.

Mest fornuftig hadde kanskje et nytt anker vært. Matic har vært tung det siste året, og en Kante-type bak Pogba hadde vært interessant nå som McTominay har blitt brukt i en indreløperrolle.

- Enig med at Ole Gunnar trenger tid, det er mange endringer som må til, MEN; sett på bakgrunn av konsekvensene av en sesong til uten CL-spill, tror du Ole Gunnar får tid om de f eks ligger på en 6.plass ved jule-tider?

EH: Hei!

Det er ikke tvil om at Solskjær er under et langt større press nå enn det vi kunne sett for oss etter mirakelet i Paris i mars. Resultatene og stemningen rundt klubben endret seg drastisk mot slutten av sesongen, og nå starter Solskjær med et helt annet utgangspunkt enn det han opparbeidet seg i løpet av de første månedene. Men jeg tror han vil få tid, og jeg er ganske sikker på at de fleste United-supportere ser at forutsetningene er vanskelige all den tid klubben ennå ikke har gjennomført restruktureringen som har vært planlagt i lang tid.

- Overgangsvinduet stenger på torsdag. Vil det si at United har lov til å selge spiller?

EH: De kan fortsatt selge spillere til utenlandske klubber. Ser ikke bort i fra at det kan bli noen United-salg etter Deadline Day i England.

- Alle snakker om Rashford, Martial eller Greenwood på topp. Men jeg tviler veldig på at noen av dem har 20+ mål i seg. Vi har jo en luring som de fleste har glemt, som har 20+ i seg i form. Hva med å kjøre Sanchez opp på topp? Trur dette kan være jokeren til Solskjær i år. Hva trur du?

EH: Hei, Atle!

Solskjær fikk dette spørsmålet tidligere i sommer. Han sa at laget ikke er avhengig av en som scorer 20-25 mål, men at Martial, Rashford og de andre kan dele på ansvaret. Men håpet må uansett være at en av dem etablerer seg som spiss og scorer jevnt og trutt.

Forslaget ditt med Sanchez på topp er interessant. Da United hentet ham fra Arsenal var det flere Arsenal-kjennere som snakket om at han er best som spiss, ikke offensiv midtbanespiller eller ving. Foreløpig har det ikke blitt mange sjanser på topp for United, men ideen er spennende. Men ikke spilt for United i sommer, så trenger nok noen uker før han er skikkelig i gang.

- Hvor overrasket blir du om Woodward drar Marco Veratti opp av hatten på deadline day?

EH: Da skal jeg spise hatten!

- Som assisterende assistent-manager får du nå oppgaven å fortelle Ole Gunnar hvilke midtstoppere han skal beholde som back-up for Maquire og Lindeløv.. ..kom igjen, tre mann ut, så blir det plass til en "lærling"

EH: Da svinger vi øksa...

Vi beholder Bailly, Jones og Tuanzebe!

- Jeg mener Chong, Angel eller Greenwood burde satses på istedenfor Mata og Jessie. Mye større potensiale og trenger tid for å ta større steg. Tanker? Det er det som er å satse på ungdommen som Ole har uttalt..

EH: Hei!

Interessant tanke! Men det er kanskje litt i overkant å satse på alle tre samtidig. Dersom det ikke blir utlån på noen av dem vil de nok få sjanser i Europa League og ligacupen i første omgang. Men jeg er ganske sikker på at Solskjær vil gi dem sjansen på bekostning av eksempelvis Mata og Lingard dersom de gjør seg fortjent til det. Både Greenwood og Chong var på banen i Paris for eksempel.

- Hvem er best Scholes på sitt beste eller Pogba? :) Finnes det noen bedre midtbanespiller i klubben enn Scholes de siste 30-år!

EH: Hei!

Takk for dilemma! I United-sammenheng må Scholes være fasiten. Pogba er enorm på sitt beste, men det har vi ikke fått se over tid i United - i alle fall ikke ennå. Scholes leverte på øverste hylle i alle år

- Hvordan kan United holde på Pogba når han tydelig har signalisert at han vil vekk. Er det ikke ris til egen bak å ha en spiller mot sin vilje?

EH: Hei!

Jeg tror Solskjær tenker litt som Ferguson gjorde med Ronaldo - uten sammenligning for øvrig. Dersom United mister Pogba nå vil det være en enorm jobb å erstatte ham. Nå virker Eriksen ironisk å være tilgjengelig, men tidligere i sommer var det ingen klare alternativer. Bruno Fernandes og Milinkovic-Savic ble nevnt, men jeg tror ingen av dem er på samme nivå som Pogba. For Solskjær kan 2019/20-sesongen besegle hans skjebne som United-manager. Da vil han ha sin beste spiller med på laget. Han skal være overbevist om at Pogba er profesjonell nok til å gjøre den jobben han skal gjøre, og alle rapporter fra sommerens oppkjøring tyder på at franskmannen har oppført seg eksemplarisk på trening.

- Sanchez visst hva som bor i han i copa america. Tror solskjær vil være mannen som kan få sanchez igang igjen

EH: Hei, Geir!

Alt tydet på at United ville kvitte seg med Sanchez i sommer, men jeg har ikke lest et eneste troverdig rykte om noe som helst. Kanskje har Solskjær bestemt seg for å gi det et forsøk? Vi vet hva som bor i ham, og kanskje kan han overraske?

- Hei. Jeg kommer med et lite dilemma jeg også. Hvis du kunne bringt hvilken som helst United legende tilbake i sin prime, hvem ville du valgt?

EH: Eric Cantona! Da hadde vel United fort vært en tittelutfordrer?

- Di Marzio melder at Spurs og Juve er enig om pris for Dybala. stemmer dette?

EH: Ikke utenkelig når det er Di Marzio som melder. Interessant utvikling!

- Hei. Laurie Whitwell melder om dialog mellom Manchester United og Tottenham angående Christian Eriksen. Videre skriver han at United ikke er interessert i Bruno Fernandes. kan dette stemme rykte eller?

EH: Utrolig mange som er på ballen når det gjelder Eriksen i dag, og selv om de fleste er enige om at han er tilgjengelig og United er interessert, så spriker det litt i rapportene. Det virker ikke utenkelig at de er i dialog i alle fall, men The Times, som er en seriøs avis, skriver at Tottenham ikke vil selge Eriksen til en engelsk rival.

Når det gjelder Bruno Fernandes har klubben avkreftet alle rykter i hele sommer.

- Hva skjer med situasjonen rund Mandzukic? Kommer han til United eller ble det lagt på is siden Dybala ble for dyr?

EH: Det kom litt forskjellige rapporter om Mandzukic etter at Dybala-avtalen var død. Noen mente United da også droppet kroaten, mens andre mente det fortsatt var en mulighet. I dag har det dukket opp noen rykter som tilsier at det jobbes for å få til en avtale. Snakkes om 10-15 millioner pund. Antar at Mandzukic i så fall vil få en rolle som backup/superinnbytter.

- Dybala/ Cou til spurs åpne vell for Eriksen til United? Eller kva trur du Eivind?

EH: Ikke umulig! Det virker i alle fall som Tottenham forbereder seg på et salg. Dybala/Son/Alli/Eriksen virker i alle fall ganske ekstremt, både på banen og økonomisk. Men om det blir til United? Usikker. Real Madrid har jo hatt Eriksen som et Pogba-alternativ i sommer - kanskje ender han der?

Eller kanskje får vi tidenes dominoeffekt med Dybala til Tottenham, Eriksen til United og Pogba til Real Madrid?

- Hei! Hva i alle dager skal Mario Mandzukic tilføre Manchester United! Snakker vi da om enda et desperat kjøp fra big Ed?

EH: Han er nok tiltenkt en rolle som en backup/superinnbytter. En ganske annerledes spillertype enn Rashford og Martial, og bringer jo med seg haugevis av rutine.

- Hei Eivind. Jeg får det ikke til å stemme Dybala til Tottenham med tanke på lønnskrava til Dybala og Tottenhams sin lønnsfilosofi. hva sier du til dette?

EH: Godt poeng. Men jeg tror nok de fleste agenter skrur opp kravene noen hakk når de er i forhandlinger med United, en klubb de vet har masse penger. Samtidig kan nok det at United er i EL neste sesong ha vært med på å drive lønnskravet opp. Men dersom Tottenham har gått med på de samme kravene som Dybala stilte til United er det ganske overraskende.

- United har gjort et absoulutt godkjent vindu, å tenker nok at OGS vil ha spiller inn før han sender spillere ut. Men for et ubalansert lag. ALT for mange i forsvar og som ikke minst ikke holder nivå.. hvem må ut? Darmian, Rojo, smalling, Jones og/eller Young?

EH: Absolutt. Stallen er for stor. Jeg tipper Darmian, Rojo og Smalling er tilgjengelige for salg i alle fall. Kanskje Lukaku også.

- Tror du vi får se Wesley Sneijder eller Kevin Strootman komme inn dørene på Old Trafford dette vinduet?

EH: Haha!

- Om vinduet stenger uten en forsterkning i midten, hvordan vil du rangere den midtbanen? Fleste eksperter i England er veldig skeptisk til den midtbanen, spesielt når Pogba blir skadet. Fred, McTominay, Pereira har ikke overbevist, Matic og Mata er veldig treg og over the top.

EH: Hei!

Bredden er der, men jeg ser at det kan mangle kvalitet. McTominay får nok sjansen ved siden av Pogba fra start. Da har man Matic, Pereira og Fred som backup. Noen må ta steget denne sesongen, og alt tyder på at Solskjær tror det kan være McTominay.

- Føler folk gjør at om OGS er rett eller ikke veldig svart/hvitt. Å forsterke Forsvaret med Harry og AWB tetter enorme hull. Som Klopp og Poch bygger man ikke Roma på en dag. Egentlig underkommunisert hvor enormt bra vindu det har vært for OGS. Midtbane og angrep de neste vindu så er vi der!

EH: Solskjær har i alle fall fått inn tre spillere som sto høyt på ønskelisten, og det er et skritt i riktig retning. Også tror jeg man skal se på dette som et langsiktig prosjekt, og da er man ikke avhengig av å hente inn et nytt lag på en sommer. Så dette blir spennende!

EH: Da sier jeg takk for meg! Det kom inn veldig mange spørsmål, langt flere enn jeg hadde kapasitet til å svare på, dessverre. Takk for tilliten, og Deadline Day på torsdag!