Slik svarte eksperten på lesernes spørsmål om spansk og internasjonal fotball

Nettavisen fikk besøk av Petter Veland, som svarte på spørsmål fra leserne om spansk og internasjonal fotball. Her er hele seansen!

Petter Veland stilte 06. august opp til nettmøte om tysk fotball og mulige overganger.

Her er spørsmål og svar fra nettmøtet med eksperten på spansk og internasjonal fotballl:

- Petter Veland, vår eminente ekspert på spansk fotball!! Neymar sagaen, hva tror du vil skje? Har Barca egentlig råd til å kjøpe han? Hva tenker du Griezmann, suksess?

PV: Den som har fasit på Neymar-sagaen per 6. august er enten ekstremt dyktig eller ekstremt heldig. Jeg synes det er veldig vanskelig å spå. Han har jo kontrakt med PSG i flere år til, en kontrakt han skrev under på helt frivillig. Således sitter jo PSG med alle kort på hånda, bortsett fra at man risikerer å ende opp med sin største stjerne som sur, bitter og motivasjonsløs. I min bok virker det som at det kun er Barcelona eller Real Madrid som er aktuelle ut fra spillerens ønske (å returnere til Spania) og det økonomiske ståstedet, men likevel - skal en av de to klubbene hente Neymar får de nok store problemer med tanke på FFP, uten å måtte selge flere spillere. Da har de i så tilfelle dårlig tid ettersom overgangsvinduet i England stenger om to dager (og der ligger pengene...). Jeg tror Neymar spiller i PSG også kommende sesong, men tar gjerne feil.

PV: Når det gjelder Antoine Griezmann tror jeg han kommer til å bli en suksess i Barcelona. Jeg tror han er innstilt på å være andrefiolin bak Messi (som Suárez har akseptert å være, som Coutinho ikke helt var innstilt på å være, sett utenfra), og har egenskaper som gjør det nesten umulig å forestille seg at han ikke går ganske sømløst inn i elleveren på sikt. Han har erfaring fra LaLiga, han snakker språket, han kjenner klubben ganske godt fra før av, og Suárez går mot slutten av sitt toppnivå.

- Rodri hva tenker du om han hans muligheter i premier league ? Er det en god match for city?

PV: Jeg liker Rodri veldig godt, og han har hatt en veldig solid utvikling de siste tre årene i Villarreal og Atlético Madrid. Under skolering av Pep Guardiola ser jeg for meg at han tar ytterligere steg, og at han nok bare trenger litt tid på å bli vant til en litt annerledes spillestil i City enn hva han hadde i Atlético Madrid. Når det skal sies, er Rodri en ganske så anonym spiller. Han er ikke en type som drar overstegsfinter eller som slår fire, fem stikkere i løpet av en kamp. Han balanserer, skaper ro, dytter ballen til side og vinner ball/duell.

- Hvis Ødegaard lyktes i Sociedad i år, er det muligheter for han å returnere til hovedstaden å få en del spilletid?

PV: Ja, muligheten er der, og det er det som er så spennende. I motsetning til 99,9% av alle fotballspillere i verden, har Martin Ødegaard allerede det som er viktigst av alt for å kunne få sjansen i Real Madrid; en kontrakt. Det betyr at han "bare" trenger å overbevise nok, og da synes jeg det er et veldig lurt og godt valg av Martin Ødegaard å spille i LaLiga kommende sesong. Da får Real Madrid studert ham på nært hold hver eneste helg, og da får de i langt større grad en referanseramme hvor man kan sammenligne prestasjonene hans med Marco Asensio, Diego Llorente, Asier Illarramendi, Mario Hermoso, Borja Mayoral og alle de andre spillerne han spilte med enten i Castilla eller på A-laget i forrige periode.

- Er det noen mitdbanespillere i Spania som kunne erstattet Herrera på en god måte, og som ikke er altfor dyre å kjøpe? Hvilken type er for eksmpel Thomas Partey?

PV: Thomas Partey er en toveis midtbanespiller med stor arbeidskapasitet, en sterk ballvinner som spiller med hjertet utenpå drakten med greie ferdigheter med ball. Han er også en anvendelig type som kan spille høyreback når det virkelig kniper, og har tatt store steg under ledelse av Diego Simeone. Tror dog ikke at Atlético Madrid er interessert i å la ham gå.

I den kategorien du nevner hadde jeg definitivt sett på muligheten for å hente Marc Roca eller Mauro Arambarri.

- Petter: Hva tenker du om styrkeforholdet mellom Barcelona og Real Madrid i kommende sesong? Har A.Madrid mulighet til seriegull med stallen deres eller har de et stykke opp enda?

PV: Med tanke på hva som skjedde forrige sesong, vil jeg hevde - i likhet med de fleste - at Barcelona ser hakket hvassere ut enn Real Madrid. Samtidig har jo sistnevnte hentet inn en god del unge spillere som brått kan få sine gjennombrudd denne sesongen (Mendy, Militão, Jovic, Rodrygo etc), sammen med det jeg mener er ett av sommerens beste kjøp (rent fotballmessig, uten å ta hensyn til økonomi), Eden Hazard. Samtidig må jeg jo påpeke at Atlético Madrid ble nummer 2 forrige sesong og nylig slo Real Madrid 7-3, så spørsmålet er vel kanskje om Real Madrid kan nærme seg Atlético Madrid, og ikke omvendt? ;-)

- Hva tror du Junior Firpos inntog i Barcelona betyr for Marc Cucurella? Må han bytte klubb for å få spilletid? Kunne han evt passet inn i en PL klubb?

PV: Marc Cucurella er leid ut til Getafe kommende sesong. Du tenker kanskje på Juan Miranda? Akkurat nå virker det som at Alba og Firpo byr på altfor tøff konkurranse for 19-åringen, som neppe er sugen på en ny sesong på nivå 3 med Barcelona B. Det var snakk om at han skulle gå motsatt vei da Junior Firpo kom fra Real Betis, men den linken har kjølnet. Personlig tror jeg ikke nødvendigvis det lureste en 19-åring kan gjøre er å bli leid ut til en Premier League-klubb (litt vel mye press, lite tålmodighet om han ikke lykkes umiddelbart etc), men kanskje heller Bundesliga eller Serie A?

- Hva slags rolle vil Ødegaard ha denne sesongen? Er det sannsynlig at han vil få rikelig med spilletid?

PV: Med 11 dager igjen til seriestart er det absolutt rom for optimisme hva angår mye spilletid for Martin Ødegaard. I løpet av de seks treningskampene Real Sociedad har spilt i sommer er det ingen som har spilt mer enn nordmannen, og kvaliteten på det han har bedrevet har vært tidvis veldig bra. Per nå ligger det an til at han starter på Mestalla, enten som 10'er i 4-2-3-1 eller som høyre indreløper i 4-3-3.



- Veland: Hvordan vurderer du sjansene for at Ødegaard får LITE spilletid i år? Hvordan tror du han kommer til å bli brukt?

PV: Den sjansen er jo selvsagt også til stede, men jeg tror det er større sannsynlighet for MYE spilletid kontra LITE (dog spørs det jo også litt hvor man legger listen for hva som er mye, kontra lite). Det som er både fordelen og ulempen for Martin Ødegaard er kvaliteten på lagkameratene som han skal spille med og konkurrere mot i kampen om spilletid. Portu har scoret 20 mål i LaLiga på to sesonger for Girona, Mikel Oyarzabal er klubbens store stjerne, Alexander Isak er hentet på permanent basis, Willian José har scoret 10+ i LaLiga tre sesonger på rad, Ander Barrenetxea er omtalt som "den neste store" som kommer fra B-laget, Adnan Januzaj har et veldig høyt toppnivå når han er skadefri og i form, så det er på ingen måte bare å spasere inn i elleveren for nordmannen. Derimot, som skrevet i et tidligere svar, tyder det meste på at Ødegaard allerede har imponert så mye at han er inne i en ellever på Mestalla om 11 dager.

- Hei Petter. Når Trippier gikk til Atletico, tenkte eg at Arias var på vei ut. Ser du for deg at det kommer til å skje? hvor? Er vel ingen av de som vil (og kanskje burde) være andrefiolin?

PV: Per nå tyder det på at begge blir værende, og for meg fremstår det som både logisk og nødvendig. En klubb som Atlético Madrid MÅ ha dobbel dekning på alle posisjoner ettersom de spiller 38 kamper i LaLiga, 6-13 kamper i Champions League og 1-7 kamper i Copa del Rey - i tillegg får stort sett alle spillerne kampbelastning (6-10) kamper for landslagene sine i løpet av sesongen.

- Petter! Hvorfor er det ikke større interesse for Nacho? Mye konkurranse for han i Real Madrid nå, og han er da en meget solid og allsidig forsvarsspiller som alle lag kan ha bruk for.

PV: En viktig faktor her er nok spillerens egen interesse. Nacho er Madrid-gutt fra eget akademi, og da skal det noe helt spesielt til for å lokke ham bort. Han har aldri vært førstevalg i Real Madrid, men den totale kampbelastningen har likevel vært stor stort sett alle sesongene han har vært på A-laget pga skader, karantener og hans anvendelighet. Ramos er suspendert i ny og ne, Varane skades i ny og ne, Militão er fortsatt ung og fersk, Vallejo ble leid ut, og til tross for at han aldri har vært førstevalg har han likevel blitt tatt ut på det spanske landslaget jevnt og trutt. Slikt har nok en ekstra verdi, men etter hvert vil det nok tære litt på motivasjon og ambisjon. Jeg tenker at sommeren 2020 er Nacho-tid, og ikke 2019.

- Noen tanker om Fornals i WH? Synes selv han virker veldig spennende ut ifra det jeg har sett av han i Villarreal!

PV: Pablo Fornals er en personlig favoritt, så jeg har et ekstra øye til West Ham kommende sesong. Et par av scoringene hans forrige sesong var ekstreme (langskuddet mot Athletic, rabona-varianten mot Huesca), og han har allerede vist seg frem i noen av treningskampene nå i sommer. Han var veldig, veldig god i Málaga i 16/17 og i Villarreal i 17/18, men duppet litt i 18/19 - i likhet med hele Villarreal-kollektivet. Kombinasjonen av gjennombruddet til Samuel Chukwueze, en relativt lag utkjøpsklausul og spillestilen Villarreal-trener Javier Calleja foretrekker (+ økonomi, naturligvis) gjorde at West Ham kunne dra i land denne solide avtalen.

- Veland: Hvilke norske spillere/talenter tror du kan havne i La Liga i løpet av noen år?

PV: Slikt er alltid vanskelig å svare på, men jeg hadde gjerne sett typer som Sander Berge, Kristoffer Ajer, Håkon Evjen, Bersant Celina og Rafik Zekhnini i LaLiga.

- Til Petter : Hvem blir årets gjennombrudd i La Liga?

PV: Her synes jeg det er vanskelig å komme foruten João Félix, basert på hva han leverte for Benfica forrige sesong og hvordan han har sett ut i treningskampene til nå.

- Hei Kong Veland. Hva skjer med Valencia for tiden, trodde klubben endelig var på riktig vei, men makan til problemer den klubben har.

Noen mulighet for medalje til herrene fra Estadio Mestalla? Ganske sikker Real får en vel så like tøff sesong i år, deler du de tankene?

PV: Problemene til Valencia ble heldigvis stanset, i hvert fall på kort sikt. Alemany, Longoria og Marcelino fortsetter, så får man jo krysse de nøytrale fingrene for at spillerne ikke lar/lot seg affisere av den utenomsportslige usikkerheten. Jeg synes det har gjort lurt i å hente Maxi Gómez, men det mangler et navn eller to før man kan ha reelle forhåpninger om å pushe topp 3, synes jeg.

- Hei, med tanke på innkjøpene og hvordan pre-season har gått for Real Madrid. Hva tenker du om sesongen som kommer?

PV: Det er jeg veldig spent på selv. Personlig legger jeg sjeldent eller aldri vekt på resultater i treningskamper, men når sant skal sies så er det aldri positivt å tape fotballkamper, spesielt ikke 3-7 mot byrivalen Atlético Madrid. Defensivt har det vært mye slapt arbeid foreløpig, men jeg tror de fleste Madrid-spillerne er skrudd sammen på en slik måte at når det begynner å bli spilt om poeng, så skrus mentaliteten til. Det blir i hvert fall den viktigste oppgaven for Zinedine Zidane, å få hodene deres på rett plass etter en grusom 18/19-sesongen. Den andre store utfordringen er å få de nye ansiktene til å pushe de etablerte stjernene uten at noen av partene blir misfornøyd med spilletiden (f.eks Mendy/Marcelo og Jovic/Benzema).

- Hei Petter! Er det noen høyrekantspillere i La Liga du tenker kunne passet bra i Man Utd?

PV: De høyrekantspillerne som er ventet å dominere i LaLiga kommende sesong er nok enten for uerfarne (Samuel Chukwueze), defensivt anlagte (Carlos Soler), umulige å få tak i (Lionel Messi, Ousmane Dembélé), skadet (Marco Asensio) eller for gamle (Iago Aspas).

- Hei Petter. Er det noen midtstoppere i La Liga som Arsenal har en reell sjans(og burde) hente innen torsdag kveld?

PV: Djené Dakonam.

- Hva kan du si om Giovani lo Celso? Er han en person som kunne har gått rett inn på Tottenham? Har han passet inn i Engelsk fotball? Håper personlig han kommer før vinduet stenger.

PV: Jeg ble tidvis bergtatt av Giovani Lo Celso i Betis-drakten forrige sesong. Der ble han spilt hakket høyere i banen enn hva han som regel ble i PSG, og med frihet og mye ballkontakt kom gjennombruddet. Strålende teknikk, kreativitet, god skuddfot, plasseringssterk med tanke på å komme i posisjoner hvor han kunne avslutte eller servere, og et godt driv med ballen som gjorde at han også var pådriver i overgangsspillet.

PV: Jeg tror han kan passe veldig godt inn i Tottenham, dersom han får rollen til Eriksen.

- Hva tenker du om Villarreal før årets sesong? De var nære ved å rykke ned ifjor. Har de gjort noen grep for å klatre på tabellen denne sesongen? Synes også det er artig at Cazorla forlenget med 1 år til. Herlig type.

PV: Alle smiler sammen med Santi, og hans kontinuitet er veldig viktig for Villarreal. Forrige sesong var en "scare", og det har de forhåpentligvis lært av. Mye av trøbbelet vokste ut fra en ustabil og et vaklende forsvar, og mottrekket deres har vært å hente inn spillere med rutine og toppnivå i form (Raúl Albiol og Alberto Moreno). Forrige sesong underpresterte stort sett alle spissene (Gerard Moreno, Ekambi og Bacca), og der ligger det også en hel del forbedringspotensial. Å ha med Iborra fra sesongstart av, og en videreutvikling av Samuel Chukwueze bør være legitime grunner til å anta at Villarreal kommer nærmere topp 10 enn bunn 5 kommende sesong.



- Blir Iker Muniain en spiller som forblir i en og samme klubb hele sin karriere?

var et stort talent for noen år siden. Har forsvunnet litt virker det som.

PV: Ingenting hadde gleder meg mer. Iker Muniain ER Athletic Club.

- Moi har vært linket bort fra PL, kunne hans teknikk passet i La Liga - evt. har det vært noen rykter fra Spania?

PV: Det er tjenesteforsømmelse av meg å ikke nevne Moi i forrige svar rundt nordmenn jeg kunne ha tenkt meg å se i LaLiga. Rykter har det dessverre ikke vært noe av. Tror at Moi ønsker å gi det et nytt forsøk i Southampton.



- Hva skjer med Coutino? Selger Barca? Til hvem?

PV: Akkurat nå ser det ut som at Coutinho blir værende i Barcelona, men brasilianeren er en av spillerne som har et (?)-tegn stående bak seg. Han har ikke stått til forventningene etter tiden i Liverpool, og det er fortsatt litt vanskelig å se hva som egentlig skal være posisjonen hans i et Barcelona-lag hvor Lionel Messi trekker i alle trådene og er Konge. Med kun to dager igjen av overgangsvinduet i Premier League begynner tiden å renne ut i så måte, og ellers er det vel kun Bayern München og PSG (kanskje Juventus) som har behov/økonomi.

- Fra en som ser altfor lite spansk fotball; hva slags spillertype er Dani Ceballos, og hva kan han bringe til et lag som Arsenal?

PV: Det korte svaret her er "gi Dani Ceballos en ball, så blir alle glade". Han minner meg litt om Santi Cazorla. Fantastiske egenskaper med ball, pasningssikker (dog med en høyere risiko generelt i pasningsspillet sitt), vanskelig å få has på (fremprovoserer store mengder frispark og kort) og har en ærgjerrighet i spillet sitt som er veldig bra dersom han makter å holde humøret på oppsiden av munnhulen.



- Hvordan ser du får deg at den brasilianske storspilleren Cielinho vil gjøre det denne sesongen? ;)

PV: Han kommer garantert til å være i søkelyset, og ofte nevnt, også kommende sesong! ;-)

- Hva tenker du om HB plassen i Barcelona jeg tenker de begge er for dårlige, skulle gjerne sett at det var Barcelona som var i samtaler med Juve om Cancelo ÷) Hva tenker du?

PV: Høyrebackposisjonen i Barcelona er nok "svakheten" deres. I og med at Moussa Wagué nå er tatt opp permanent i A-stallen vil jeg tro at Sergi Roberto nesten utelukkende ses på som et midtbanealternativ fremover, og at man nå pusher Nélson Semedo veldig som førstevalg. Portugiseren har definitivt egenskaper og kvaliteter nok til å kunne bli en god høyreback på det høyeste nivået, men trenger litt tid. Spørsmålet er om fansen/Valverde gir ham det.

- Hvor god signering er egentlig Cancelo? Klassisk Guardiola-spiller som kan bekle flere roller på banen?

PV: Ja, João Cancelo er blitt brukt som både back og ving i både Valencia, Inter og Juventus, og det er nok tanken også i Manchester City.

- Veland! kom med den endelige dommen, hvilken liga ER best!? :-)

PV: Den tar vi i et litt mer lystig lag en gang du treffer på meg!

- Hei Petter! Hva er det RM holder på med for tiden? Ser mange fans klager på bakover i banen mens Perez bare kjøper spillere framover. Casemiro er vel en av spillerne som har vært en nøkkelbrikke i det deffansive, men salg av Llorente til konkurrentene sine gjør at Casemiro er den eneste DM-en nå...

PV: Jeg forstår hvor spørsmålet kommer fra, men ikke glem Federico Valverde. Veldig stort talent, god skolering i Deportivo for to sesonger siden, gradvis mer og mer involvert forrige sesong, uruguayansk landslagsspiller som er født i 1998. Tror han kan gjøre en god jobb, men det er jo selvsagt Casemiro som må dra lasset i de største kampene. Det gjør brasilianeren med bravur. Det er mange Real Madrid-supportere som er kritiske til hvordan brasilianeren løser oppgaver med ball, men defensivt mener jeg han har vært uvurderlig og uhyre viktig for Los Blancos. Kroos må de for alt i verden holde unna ankerrollen, i hvert fall i 4-3-3.

Hvordan blir resten av overgangsvinduet for Real Madrid? Kommet det noen nye inn og hvem drar?

PV: De kommende dagene handler det først og fremst om "Operación salida". James Rodríguez og Gareth Bale er nok de to det jobbes mest med (pga vanskelighet, økonomi, status etc), men også Mariano Díaz og kanskje Brahim Díaz. På inn-fronten virker det som at Danny van de Beek er nære, også skrives det støtt og stadig om både Paul Pogba og Neymar.

- Til Petter: Du avskrev Mustafi da han gikk til Arsenal og vi ser vel alle hvorfor nå. Lurer derfor på hva du tenker om en evt overgang for Umtiti til nettopp Arsenal? God match? Vil Barcelona faktisk selge?

PV: Samuel Umtiti hadde vært en enorm signering av Arsenal, men jeg tror ikke det skjer. Arsenal kunne nok ha tatt seg råd til det (€50-60M pga lav utkjøpsklausul), men jeg ser ikke helt hvorfor Barcelona skal selge eller hvorfor Umtiti skal ville dra. Det var veldig i vinden da det virker som at Matthijs de Ligt var på vei til Barcelona, for da hadde Umtiti vært på grensen til "overflødig" (sykt å skrive, jeg vet..), men nå er det bare Piqué og Lenglet som er foran. Personlig mener jeg Umtiti har et enda råere nivå inne enn landsmann Lenglet, og Piqué begynner å dra på årene.

- Hei Petter! Hvordan ender Bale sagaen? :P

PV: Det er jeg også veldig spent på. Med mindre man plutselig får ekstrem fortgang i sakene, så blir også Manchester United- og Tottenham-muligheten strøket i løpet av to dager. Kina ble det ikke noe av. USA har ikke råd. Midtøsten tror jeg er uaktuelt for Bales del. Da er det Juventus (hvorfor skal han gjenforenes med Cristiano Ronaldo), PSG og Bayern München igjen som alternativer ut fra et økonomisk perspektiv, og da skal man ikke HELT utelukkede to sistnevnte. Bayern München jakter vinger etter at Robben og Ribéry forsvant, mens Bale plutselig kan brukes i en (veldig) eventuell Neymar-deal. Men akkurat nå virker det mest sannsynlig at han blir værende.

Tror du noen klubber i La Liga klarer å fiske til deg seg noen "stjerner" fra PL etter at overgangsvinduet stenger i England?

PV: Det skal man ikke helt utelukke, og det er jo også risikoen Premier League-klubbene løpet ved å innføre tidligere lukking av overgangsvindu i utakt med resten av de store ligaene. Når det skal sies så begrenses det jo til Barcelona, Real Madrid og Atlético Madrid pga økonomi (spesielt dersom man legger listen på stjerner), og da står man igjen med f.eks Paul Pogba (vanskelig) og Christian Eriksen (litt enklere, spesielt om de får dratt i land Lo Celso). For øvrig tror jeg nok at de andre LaLiga-klubbene brått vender fokus mot England etter serierunde 2 og 3 for å se hvilke spillere som er ute i kulden med tanke på mulige leieavtaler.

- Hva er dine tanker om akademiet til Barcelona, de har alltid hatt en rik historie med egenproduserte spillere, det begynner å bli noen år siden det ble plukket opp en spiller som har blitt etablert i troppen. Hva er grunnen? Virker som om Barcelona satser i større grad på etablerte stjerner

PV: Det går nok litt i sykluser for Barcelona også, som for alle andre klubber. Når det skal sies kommer man likevel ikke bort fra to ganske klare punkter. 1) Den unike generasjonen med Pedro, Messi, Iniesta, Xavi, Piqué, Puyol, Valdés etc er nettopp det, unik. Den skiller seg fra nesten alt annet som har skjedd i fotballhistorien, og således vil Barcelona post 2011 alltid komme tapende ut av en sammenligning. 2) Det nåværende styret har ikke verdsatt og tatt vare på de mulige store talentene i La Masia i like stor grad som tidligere. Litt for ofte seg man spillere som Boateng, Paulinho, Vidal etc hentes inn i stedet for at man forsøker eksempelvis Carlos Pérez, Abel Ruiz, Riqui Puig, Carles Aleñá, Marc Cucurella og Juan Miranda.

- Halla! Hva syntes du om en mulig overgang for Van De Beek til Real Madrid? Personlig så syntes jeg han er en smule oppskrytt selvom han har hatt et par gode sesonger for Ajax. Håper på en god utvikling da Modric begynner å ''dra på årene'' og Kroos sliter med å finne formen.

PV: Må si jeg er spent på hvordan han eventuelt fungerer i Real Madrid. Rent tallmessig er han ikke langt unna hva Luka Modric presterte for Real Madrid forrige sesong (og det var en Luka Modric post VM 2018 som ikke var i nærheten av sitt toppnivå - kilde er Jonas Giæver i Nettavisen), men samtidig er han jo ung og fremadstormende. Uansett klarer jeg ikke helt å tenke litt på Bakayoko og Monaco i dette tilfellet. Noen blir drevet veldig frem av et velfungerende kollektiv, og faller gjennom i en ny og større klubb.

- Hvordan er Junior Firpo som spiller. Styrker? Svakheter? Og kan han utfordre Jordi Alba i førstetroppen?

PV: Jordi Alba er førstevalg og Junior Firpo er andrevalg. Slikt tror jeg det blir gjennom hele kommende sesong, og kanskje også neste sesong. Samtidig har Junior Firpo hatt en eventyrlig utvikling det siste halvannet året, og om han tar ytterligere steg i Barcelona så skal man ikke utelukke at han tar seg forbi. Samtidig har nok Jordi Alba vært den beste backen i verden over de siste fem årene samlet sett, så det er en voksen oppgave å begi seg ut på. Han er primært back, men kan også spille ving. Bedre offensive enn defensivt, og det er bakover på banen han har størst forbedringspotensial. Rask, kvikk, teknisk, uredd.

- Hva tenker du om situasjonen i Atlético der både Godin og Griezmann har takket for seg? Er ambisjonene å vinne UCL eller La liga, eller er klubben fornøyd med 2/3. plass i La liga, og en kvartfinale/semifinale i UCL?

PV: Diego Simeone sa det fint selv i et intervju med en argentinsk avis for et par dager siden; Atlético Madrid er ikke lenger en bydelsklubb. Nå har klubben vokst i takt med prestasjonene på banen, og da må ambisjonene være deretter. Jeg tror ambisjonene for kommende sesong er å vinne enten LaLiga eller Champions League, "til nøds" Copa del Rey, men bevares - kommer de foran Real Madrid i LaLiga (2. plass vs 3. plass) så kommer nok Simeone fortsatt til å poengtere at det er en veldig sterk prestasjon.

- Hei Petter! Hvilke lag tror du rykker ned fra La Liga i år? Er det noen som skiller seg ut som klare dumpekandidater?

PV: Akkurat nå synes jeg er Granada (spesielt) og Valladolid ser svakere ut enn resten. Førstnevnte spesielt fordi de nyopprykket og for øyeblikket er ilagt overgangsstopp på grunn av økonomi.

- Hei! Hva vil du si er de beste og verste sidene ved spansk fotball?

PV: De verste er gjøgleriet og barnehagetendensen mellom Barcelona- og Real Madrid-supportere, som alltid ser det verste i motparten og lukker øynene rundt likheten til seg selv. Nå tenker jeg ikke på supportere spesifikt, men store (primært engelskspråklige) Twitter-kontoer som fungerer mer eller mindre som (anti-)propaganda for/mot de to klubbene, som litt for mange sluker rått som sannheter.

Det beste? Resten.

- Kjenner du til Iparibo som Godset har henta fra Villarral B?

PV: Kjenner ikke til vedkommende, annet enn det som ble presentert av Strømsgodset da leieavtalen ble annonsert. Han har dog ikke spilt et eneste minutt for Villarreal B på nivå 3 i Spania (han satt på benken i én kamp), men synes han så ok ut mot Bodø/Glimt i går til at det var første kamp i en ellever med mange spillere som spilte sammen for første gang.

- Mener du virkelig at Lenglet er foran en skadefri Umtiti i Barcelonas prioriteringsrekkefølge? Kan du utdype hvorfor du tror det?

PV: På grunn av forrige sesong. Clément Lenglet spilte seg rett og slett inn på laget i perioden Samuel Umtiti var ute med skade. Men som jeg påpeker så synes jeg at Umitit har et råere toppnivå, og jeg forventer at han tar tilbake plassen i løpet av kommende sesong - og at han derfor ikke har noen god grunn til å forlate klubben på sportslig grunnlag.

- Prøver igjen. Hvorfor tror du Messi ignorerte Griezmann etter sistnevnte gikk av banen mot Arsenal? Spilletid for Argentineren, eller?

PV: Jeg tror ikke det betyr noe som helst. Synes det så ganske åpenbart ut at Messi så en annen vei eller hadde tankene et annet sted da Griezmann kom forbi. Så kom jo "klapsen" rett etterpå. Ikke-sak i min øyne.

- Hei Veland. Dine tanker om Sevilla? Ruster opp foran ny sesong, flere spissalternativ. Fortsetter de med 352 eller blir det firer bak? Og blir Iborra så god som han en gang var i nettopp Sevilla? Muskler på banen i tospann med Santi for Villarreal?

PV: Enormt med utskiftninger i Sevilla denne sommeren, som de foregående. Hele 10 nye spillere inn, og det er nok ikke helt ferdig heller. Ny trener har de også fått, så de vil nok variere litt. De har dog fått inn så mye spennende (Dabbour, De Jong, Ocampos, Torres etc) at det er mer enn god nok grunn til å ha et realistisk mål om å kjempe om en plass i Champions League neste sesong. Tror ikke Lopetegui kommer til å kjøre tre bak.

- Tror du Barcelona blir suverene i La Liga i år igjen, eller tror du "nye" Real Madrid eller Atletico Madrid kan ta opp kampen?

Hvordan har Getafe gjort det på overgansmarkedet, kan de kjempe om CL plass i år også?

PV: Barcelona må "tåle" favorittstempelet, men forhåpentligvis (sett fra et nøytral ståsted) blir det ikke samme, tidlig differanse poengmessig som de to foregående sesongene. De to Madrid-lagene er definitivt kapable til det dersom de får de nye spillerne mer eller mindre sømløst inn i elleveren/troppen.

Getafe har først og fremst jobbet hardt med å beholde grunnstammen i laget, og det har de klart. Jeg tror dog at å kjempe om en 4. plass er for meget forlangt i "den vanskelige andresesongen". Nå er alle klar over styrker og svakheter, og nå skal de kombinere LaLiga-spill med prestasjoner ute i Europa i tillegg.

- Skal dere spille inn la liga loca denne sesongen? hørte masse på dere sist sesong ! !

LaLigaLoca fortsetter med ufortrødent kraft også kommende sesong, så det får bli min avslutning i denne omgang.

Takk for mange interessante spørsmål, og beklager at jeg ikke har fått svart på alle. Har tatt det jeg føler er mest interessant i løpet av den tiden jeg hadde.

Med ønske om en god fotballsesong - håper alle deres overgangsdrømmer går i oppfyllelse.