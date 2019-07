Slik svarte eksperten på lesernes spørsmål om tysk fotball

Nettavisen fikk nylig besøk av Eivind Bisgaard Sundet, ekspert for Viasport med tysk fotball som sitt spesialfelt. Her er alle spørsmål og svar fra seansen.

Bisgaard Sundet stilte 31. juli opp til nettmøte om tysk fotball og mulige overganger. Følg med på vår overgangslive for flere nettmøter frem mot deadline day.

Her er spørsmål og svar fra nettmøtet med eksperten på tysk fotball:

- Hvilket lag blir den store overraskelsen i Bundesligaen i år og hvordan gjør Bayern Leverkusen det i Champions League?



Eivind Bisgaard Sundet: - Leverkusen ser sterke ut, selv uten Brandt. Demirbay, Nadimi og Sinkgraven er forsterkninger. Spent på om stallen er bred nok for både CL og BL denne sesongen. Overraskende at de har greid å beholde Haveretz. Vanskelig å tippe CL, før gruppene er tukket. Jeg tror RB Leipzig kan overraske og blande seg inn mellom Bayern og Dortmund i toppen. De har fått Nagelsmann som trener og han har gjort underverk med Hoffenheim tidligere.

- Everton har en jobb å gjøre med å erstatte Ghana. De linkes tungt til Jean-Philippe Gbamin. likes for like? og hvordan vil han passe stilen i premier league? Personlig liker eg defensive spillere som kommer fra Bundesliga, men vet ikke helt hvilke forhåpninger eg skal ha til han her



EBS: - Han er en solid og sterk midtbanemann, rent fysisk ville han ikke har problemer med PL, men jeg tror ikke han har ferdighetene til å spille fast PL.

- Hvordan ser sesongen ut for 1860 München? Noen talenter du vil trekke frem? Noe aktivitet mtp spillere inn. Kul klubb med kjempepotensial som hører hjemme på et høyere nivå!

- Oii, 1860 har jeg ikke oversikt over på stående fot. Lover å komme tilbake til 1860 i poden utover høsten.

- Hei Eivind! Er Pavard en spiller som kun hadde et godt VM og ellers er litt overrata eller tror du han blir en god signering for Bayern?

EBS: - Hei. Jeg er veldig usikker på Pavard. Han har meget gode ferdigheter, god fot etc. Men han greide ikke å ta tak når Stuttgart sleit og rykket ned forrige sesong. Det blir spennende å se om han kan greie å ta en plass hos Bayern denne sesongen. Fordel Pavard er at han er allsidig, kan spille stopper, back og def midt.

- Dersom Arsenal skulle kjøpe en midtstopper fra Tyskland, hvilken midtstopper burde Arsenal fans'en drømme om?

EBS: - Hei. Det er faktisk mange gode stoppere i BL for tiden. Hvis jeg skulle hente en, måtte det bli Ibrahima Konate fra RB Leipzig. God på alt.

- Hva gjør at Niko Kovac går så hardt ut og sier at han er sikker på at klubben vil signere Sané? City må jo være forbannet på Bayern over fremgangsmåten deres?

EBS: - Ja, her har det vært litt rot. City er kanskje sure, og det er Karl Heinz Rummenigge også. Han er en av sjefene i Bayern. Rummenigge var ute og kjeftet på Kovac i tysk presse igår. Bayern ledelsen ikke fornøyd med måten Kovac uttale seg. Mye står på spill for Bayern, de trenger å få inn Sanè, ellers vil denne sommeren være ganske trist for deres del.

- Hva er status rundt Jadon Sancho? Tidligere i år var han ryktet til United, og ettersom det virker som at Pepe setter kursen mot London vil jeg si at det er en spiller som ville styrket United nevneverdig? Ung er han også :-) Dine tanker rundt han og hans situasjon?

EBS: - Sancho er unik. Kanskje den beste unge spilleren i verden ved siden av Mbappè. Han vil forsterke alle staller i verden. Jeg tror han blir i Dortmund denne sesongen. Klubben har kategorisk avvist alle henvendelser.

- Til Eivind: Hvordan tror du Ethan Ampadu vil klare seg i Bundes med Leipzig? Vil han få spilletid, og i så fall på midten eller i forsvaret?

EBS: - Hei, jeg har sett ham veldig lite. Men Leipzig satser alltid ungt og den nye treneren Nagelsmann er veldig god til bygge opp unge spillere. Forsvaret til Leipzig er meget sterkt, så jeg vil tro at han er større sjanser på midtbanen.

- Hvor gode er spillere som Muller, Hummels og Boateng? Og hvem har det beste akademiet i Tyskland?

EBS: - Müller og Hummels leverte på høt nivå i vår for Bayern, Boateng var derimot ute av form. Boateng har fått med spilletid nå i sommer, men hans tid dom førstevalg i Bayern er forbi. Når det gjelder akademi er det mange gode. Schalke har fått frem en drøss med verdenstjerner, Özil, Neuer, Draxler, Sanè, Kehrer etc. Stuttgart har også levert en lang rekke til det tyske landslaget de siste årene: Khedira, Gomez, Rudiger, Werner, Kimmich etc.

- Hei Eivind! Tror du Sane ender i Bayern? Hvis ja, for hvilken pris?

EBS: - Ja, jeg tror han havner i Bayern. Tipper de må ut med mellom 100 og 130 millioner euro.

- Hei Eivind. Jeg har arva Bayern som lag fra familien, men har selv tillknyttning til Stuttgart og har alltid hatt et hjerte for dette laget. Er det noen som helst indikasjoner på at de igjen kan etablere seg på øvre halvdel av tabellen eller vil de fortsette å være i 2.BL og neddrykksfarere?

EBS: - Jeg tror de går rett opp igjen. Mye spennende i Stuttgart, særlig folkene som driver på rundt klubben virker fornuftige. Thomas Hitzelberger er sportsjef og Sven Mislintat (ex Dortmund og Arsenal) som sjefspeider har jeg troa på. Gomez skyter dem opp igjen.

- Til Eivind. Alltid syntes at Konate har sett ut som en dårlig ballspiller og derfor ikke passet helt i arsenal. Er han bedre enn youtube viser?

EBS: - Ja, han er god med ball. Sky is the limit for Konate.

- Hvordan blir Schalke04 i år?

EBS: - De trenger flere spillere. Overgangsvinduet har sett tungt ut. Embolo ut, Rudy på vei ut han også. Det er også litt usikkert med ny trener David Wagner. Jeg tror de skal være glade om de greier Europa League.

- Hvilke midtstoppere fra Bundesliga, kunne passet Manchester U? Hvilke kunne de ha mulighet på?

EBS: - Nevnte Ibrahima Konate litt tidligere i forbindelse med Arsenal. Jeg tror han kunne passet i United også. Meget bra og spennende spiller.

- Hei Eivind! Var en periode mye hype rundt Leon Bailey, men har lest veldig lite om han siste året igrunn. Tanker rundt han og hvor langt han kan nå? Mente jeg leste at han var Chelsea fan, som meg. Stemmer det? Og kan han bli god nok for Chelsea med tiden tror du?



EBS: - Det ble stille i fjor ja. Han slet på høsten og var en skygge av seg selv, men kom seg etter trenerskiftet i Leverkusen. Han har et par ferdigheter som har gjør ham spennende, spesielt er den gode venstrefoten hans dødelig. Jeg tror ikke vi har hørt det siste fra ham. Men han trenger en god sesong for å bli linket til de store klubbene.

- Hei Eivind! Hvilken pris spekuleres det i for Sane? Både den City krever og den Bayern vil betale. Jeg sitter alltid med en følelse av at Bayern underbetaler for tyske spillere, hvordan klarer de dette gang etter gang?

EBS: - Jeg tror det handler mer om hva Sanè vil, enn hva Bayern kan få til. Slik jeg har forstått denne situasjonen kan Sanè velge selv om han vil til Bayern eller bli hos Pep i City. City ønsker Sanè, men vil la ham gå om spilleren selv vil.

- Hvilke kjøp har Hertha Berlin gjort, og hvordan tror du dem gjør det i år?

EBS: - Hertha har greid å beholde Grujic og Stark, noe som er viktig. Ellers er Löwen fra Nürnberg spennende, tysk U21 spiller som de hentet for 8 mill euro. Lukebakio fra Watford har det vært mye snakk om men han er ikke blitt klar ennå. Han er jeg mer tvilsom til, var veldig opp og ned på lån i Düsseldorf sist sesong. Hertha blir å finne på øvre halvdel.

- Mye snakk om denne Ibrahima Konate. Hva vil prisen for han ligge på? Og tror du Leipzig vil være villige til å selge?

EBS: - Jeg tror Leipzig vil selge, men ikke nå. Kontakten med RB går til 2023. Pris tør jegikke uttale meg om, men på generelt grunnlag vil ikke økonomi være en hindring for engelske storklubber, når det gjelder å hente fra Bundesliga. Det økonomiske forspranget er enormt.

- Hvis ikke Bayern for Sane hvilke spillere da er alternativer?

EBS: - Ousmane Dembele fra Barcelona har vært pratet om i Bayern.

- Kunne noen klubber i Bundesliga være interessert i Mustafi fra Arsenal? Vi Arsenal fansen hadde satt pris på om noen lokket han dit.



EBS: - Hehe. Tipper at det er få klubber i Bundesliga som kan ta lønnskostnadene til Mustafi.

- Når vi allerede var inne på stoppere i Bundesliga, og da mer spesifikt Konate. Hva har du å si om makkeren hans?



EBS: - Upamecano er bra, og det er Willi Orban også. RB Leipzig har etter min mening det beste forsvaret i Bundesliga. Backene Klostermann og Halstenberg er begge i den tyske landslagstroppen.

- Med all den tid Bayern har brukt på å overbevise Sane om å flytte til München, hvor stort nederlag vil det være om de ikke lykkes i jakten? Krise? Hvem kan evt være back up?



EBS: - Ja, det vil være krise i Bayern. Jeg tror Dembele i Barca kan være en mann Bayern kan gå for.

- Føler jeg har stilt dette spørsmålet noen år nå: Hvordan ligger Jonathan Tah an i løypa for å komme seg til en av de beste klubbene i verden, og gjøre et solid inntrykk. Vært veldig lojal mot Leverkusen så langt. Og har Ginter gjort det bedre etter han forlot Dortmund?



EBS: - Ja, Ginter har vært solid i Gladbach, egentlig merkelig at han aldri slo til Dortmund. Tah har vært solid for Leverkusen det siste året, men har kanskje ikke tatt det neste steget. Etter min mening er han allerede god nok til å spille for en enda større klubb enn Leverkusen.

- Hørt noen rykter om at Oldenborg venter å produsere en spiller til bundesligaen de neste 5 årene, hvem kan det bli? :)



EBS: - Leverkusen skal spille 3-6-1 i år, vi får si oss fornøyd med å ha eksportert et system.

- Eivind, hva tror du om Iver Fossums fremtid?

EBS: - Ser ikke bra ut for Fossum nå. Ikke fått spilletid i starten på sesongen i Hannover. MEN Fossum har vært i kulden før og alltid kommet tilbake. Jeg krysser fingerne.

- Hei, til Eivind: hvor god er denne Philip Max som var linket til Liverpool? Er det en spiller som kan bidra, og hva er hans styrker og svakheter?



EBS: - Han er en ganske ordinær venstre back fra Augsburg, kommer ikke til å tilføre Liverpool noe. Jeg har helt ærlig ikke fått med meg at han er blitt linket...

- Union Berlin ser fryktelig svake ut, til tross for at de har fått inn en gammel kjenning i den tidligere LSK-spissen Anthony Ujah. Allikevel er de ikke store underdogs hjemme i serieinnledningen. Kan de tukte RB Leipzig på eget gress?



EBS: - Det er en veldig spesiell match. Union er alt det RB ikke er og motsatt. Dette blir jevnt, til tross for kvalitetsforskjellen

- Hvordan kan du beskrive Newcastles nye spiss Joelinton? tru du det er et bra kjøp?



EBS: - Det er en spiller med stort potensiale, men jeg er tilvsom til at kaoset i Newcastle er rett sted for ham.

- EIVIND: Kan du fortelle noe om Pulisic? Styrker/svakheter? Potensial? Noe tro på at han lykkes i Chelsea?



EBS: - Jeg syntes han er hypet. Var langt unna fast plass i Dortmund sist sesong. Han er rask, ok til å drible, men svak taktisk og gjør ofte feil i den siste avgjørende øyeblikket. *Kan være en frustrende spiller. Han kan ikke erstatte Hazard og Chelsea har betalt alt for mye.

- Hvilken spiller i Bundesliga kan du se for deg ville hatt den største umiddelbare effekten/påvirkningskraften og løftet kvaliteten til en topp seks-klubb (fra forrige sesong) i Premier League per idag? Og hvilken klubb er det da snakk om?



EBS: - Lewandowski, Kimmich, Thiago, Reus og Sancho ville alle hatt den effekten. Klassespillere

- Kan du gi en liten statusoppdatering på norske spillere i Tyskland, litt om hvordan du tror de står i klubben i dag med tanke på spilletid osv.



EBS: - Jarstein er vår viktigste mann. Tror ikke så mange av de andre kommer til å utmerke seg i år.

- Hvis Arsenal skal handle en stopper fra bundesliga, burde de gå for en av Leipzig sine (Upamecano/Konate)? Synes også Jonathan Tah burde vært et mulig kjøp, svær bamse som også er rask. Han er kanskje litt billigere enn Leipzig sine stoppere?



EBS: - Godt poeng.

- Hei. Hvor store er sjansene for at Greuther Furth rykker opp i år? Gøy at Håvard Nielsen har signert.

EBS: - Gøy med Nielsen. Furth rykker ikke opp. Veldig mange gode og store klubber i 2. BL denne sesongen.

- Hei, hvem setter du høyest av Sancho og Pulisic og hvorfor? Hvem tror du har høyest potensiale?

EBS: - Knock-out seier til Sancho. Pulisic var 4-5 valget til Dortmund på kant sist sesong, Sancho den beste kantspilleren i Bundesliga.

- Hva kan du si om Erik Durm? Gammel Klopp-kjenning, litt PL-erfaring i Huddersfield.. ..Kunne han vært en kortsiktig løsning som back-up for TrentAA og Robbo i LFC.. ..aksepterer benk, men rutinert nok ved behov?

EBS: - Han er dratt til Eintracht Frankfurt.

- Eivind: Akkurat hvor god var Grujic for Hertha i fjor? Hvilken type spiller er han?

EBS: - Meget allsidig og god midtbanespiller. Var bra når Hertha var bra.

- Hei spurte tidligere i sommer, men synes fortsatt RBK burde forsøkt å låne Fossum ut året. Muligheter for å spille seg i form og spille i Europa. Burde han ikke tatt et låneopphold? Lite spilletid iver lengre tid.

EBS: - Det kunne vært en god klubb for Fossum.

- Hva tenker du om Thorgan Hazard til Dortmund? Kan han ta et nytt steg der og hevde seg på et høyere nivå?

EBS: - Jeg syntes det er spennende valg. Virker som en fin utfordring for ham, selv om han ikke er garantert spilletid. Sterk konkurranse om plassene i BVB.

- Norwich signerte Ralf Fährmann fra Schalke. Tror du han vil gå inn som en klar nr 1 foran Tim Krul. Hva synes du er hans styrker/svakheter?

EBS: - Fährmann har i en årrekke vært en av de beste keeperne i BL og vært kaptein i Schalke. Jeg kjenner ikke Krul så godt, emn jeg vil tro Fährmann er førstevalget. Ble overflødig i Schalke da Nübel kom opp der sist sesong. Nübel er regnet av mang som Manuel Neuers arvtager og Schalke ble nødt til å velge.

- Har Frankfurt hentet inn noen erstattere for Jovic og Haller? Har de gjort noen andre signeringer? Hvordan tror du vil klare seg i år?

EBS: - De ser litt ribbet ut Eintracht. Jeg tror de blir midt på tabellen i år. De har beholdt forsvaret, men fremover blir det tøft. Dette er andre året på rad at de mister mye kvalitet fremover i banen.

- Kunne Reus vært den perfekte rotasjonspilleren til Liverpool? Godt forhold til Klopp, kan spille ving, nr 9 og nr 10. Har vel blitt 30 år. Tror du kan hadde akseptert rotasjonsrolle i Liverppol?

EBS: - Nei, det hadde han ikke akseptert. Han er en stjerne. Reus er den beste spilleren i Bundesliga.

- Vår alles kjære Jürgen Norbert virker ikke være spesielt opptatt av tyske spillere.. ..er alle gode tyske spillere forutbestemt til BayernM og BorussiaD?

EBS: - Det har jo vært slik tidligere at alle gode spillere i Tyskland havner i Bayern. De siste årene derimot har mange sluppet gjennom garnet. Draxler, Sanè etc er eksempler på det.

- Hva synes du om transfervinduet sålangt til Borussia Dortmund? De har jo handlet Hummels, Brandt, Hazard osv. Tror du de kan tokte Bayern i år? Mulig vi har en mulighet hvis Bayern ikke får tak i kantspillere som kan erstatte Robben å Ribery.

EBS: - Vinduet til BVB er 10/10. Det har virkelig gjort en god jobb, og slik det ser ut når er kvaliteten i de to klubbene ganske lik etter min mening.

- Takk for forfriskende ærlige svar. Har lest at Kai Havertz er blitt sammenlignet litt med De Brøøøne. Er det noe hold i det? Er det bare Bayern som er aktuelt om han skulle flytte på seg?

EBS: - Han er meget bra, kan bli verdensklasse. Bayern ligger godt an til å få ham, men ikke nå i sommer.

- Hei. Har Renato Sanches blitt bedre? Husker han var jo helt krise før, spesielt utlånet hans til Swansea. Er han god nok for Bayern nå? Eller er han på vei ut.

EBS: - Ujevn i fjor, men pila peker oppover igjen.

- Hva er dine tanker rundt Burki? Synes han var langt fra en toppkeeper for et par sesonger siden. Han hevet seg vel litt forrige sesong, men synes han hadde litt mange tabber egentlig. God nok for et Dortmund lag som skal vinne ligaen og komme langt i CL?

EBS: - Tok store steg ifjor. Jeg er helt enig, han har ikke sett ut som en toppkeeper tidligere. Tror han er god nok til at BVB kan vinne ligaen nå.

- Hei Eivind. Hvordan vil du vurdere styrkeforholdet til topp 6 i PL mot de beste i Bundesliga?

EBS: - Vanskelig. Bayern og Dortmund er der oppe, også kanskje RB Leipzig. Resten er litt unna.