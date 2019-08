Slik svarte Liverpool-eksperten på lesernes spørsmål

Nettavisen fikk besøk av Torbjørn Flatin, som svarte på spørsmål fra leserne om Liverpool. Her er hele seansen!

Torbjørn Flatin stilte 07. august opp til nettmøte om Liverpool og mulige overganger.

Følg med på vår overgangslive for flere nettmøter frem mot deadline day.

Her er spørsmål og svar fra nettmøtet med Liverpool-eksperten!

- Som ivrig medlem av Liverpool supporter klubb , setter jeg stor pris på all ditt arbeid. Jeg lurer på hva dine tanker er for sesongen ? Og om du tror Liverpool oppriktig kan utfordre city igjen ? Liverpool er ofte best mot city i enkle kamper. Men jeg personlig frykter city's bredde

TF: Takk for det, Daniel. Jeg mener vi igjen er en genuin utfordrer til City om ligagullet. Enig angående bredde og enkeltkamper, og at slik sett passer Champions League bedre for LFC, men lov til å håpe på at City blir veldig "opptatt" med Europa til neste sesong og det gir oss et overtak i Premier League? :-)

- Hvorfor tror du Liverpool ikke brukte penger i år? Klopp hinter om at de ikke har råd, men de tjente jo mye på Champions League. City risikerer jo å miste Sane i år pga for bred stall, kan dette være noe av grunnen? Det er jo også kjiipt å sette ut spillere som har gjort det så godt.

TF: Jeg er overrasket over at det tilsynelatende ikke kommer noen "seniorspiller" inn, med unntak av ny reservekeeper. Men Klopp har en god stall nå med mange spillere rundt 27 år og har nok også som mål å få mer ut av typer som Keita, Shaqiri, samt at Oxlade-Chamberlain og Gomez også er skadefrie. Burde være penger, selv om det koster å bygge nye tribuner og treningsanlegg.

- Jeg skjønte aldri hvorfor Shaqiri mistet plassen i fjor. Han spilte liksom 7 gode kamper på rad og så kom en dårlig og rett ut. Origi kom foran i køen, noe jeg syntes er helt høl i hode. Hva tror du om Shaqiri denne sesongen?

TF: Jeg liker Shaqiri, men han faller liksom mellom to stoler i det 4-3-3- som Klopp bruker med tre hurtige som presser knallhardt på topp. Håper også Shaq blir gitt mer tillit.

- Hvordan vurderer du avgjørelsen med å la Harry Wilson gå ut på lån igjen?

Utenom Shaqiri er det dårlig dekning på vingene. Selv om Chamberlain, Lallana og Origi kan vikariere der er de tydelig mye bedre sentralt i banen. Jeg tror Wilson kunne vært en skikkelig joker i år.

TF: Det ærlige svaret er at jeg tror ikke Klopp vurderer Wilson veldig høyt. Har en "mistanke" om han ikke vurderer ham som mentalt og fysisk sterk nok. Pre-season satte han alle frispark i muren eller to meter over, etter å ha banket dem i krysset for Derby, mens han scoret et kremmerhus for Liverpool da det nok var avgjort at han skulle lånes ut. Tilfeldig?

- Ville du tatt Couthino tilbake for en ok pris?

TF: Jeg ville nok det, selv om måten han gikk på ga en bitter smak.

- Først; Gratulerer med de 52000..

Hvortid tror du det går opp for andre klubber hvilken verdi det ligge i "You'll never walk alone"? Må jo minst være verd en 10-15 poeng ekstra i "gåsehud-faktor 10" ..Gryling om egen klubb/spillere som andre lag driver med,er liksom ikke det samme..

TF: Mange takk for det, Jürgen. Liverpool har fans som ingen andre har, og nå har vi en manager som synes å greie å utnytte det...

- Jeg har nesten mista troen på Keita. Han er treg, ustabil i prestasjonene og virker å velge veldig trygge og kjedelig valg med ballen. Hva synes du?

TF: Jeg synes Keita er på gang. Han har vært positiv i mine øyne i de to kampene han har vært på banen i det siste og jeg synes Liverpool ble farligere fra midtbanen med en gang han kom inn mot City på søndag. Naby Keita kommer!

- Klopp antyder at en stor del av grunnen til manglende aktivitet på markedet er "nye" signeringer i form av spillere som er tilbake fra skade. Jeg forstår logikken, men de aktuelle spillerne har jo samtlige en ganske uhyggelig skadehistorikk. Synes du ikke dette er en stor risiko??

TF: Jo, jeg ser det poenget, selv om Klopp har allsidige spillere og kan bruke ulike formasjoner. Jeg er mest redd for at en av de tre på topp, bank i bordet, skal bli langvarig skadet, da vi i grunn ikke har en type som er veldig like verken Salah, Firmino eller Mané.

- Wilson ut og beholde lallana er i mine øyne ett dårlig trekk.. og burde det ikke hentes inn en spiss som backup? nå som (marie) Sturridge har forlatt klubben

TF: Vi har Origi og Brewster som kan vikariere i midten, og så vil jeg anta at Klopp mener han kan bruke typer som Oxlade og Shaqiri på kanten, men jeg ville hatt inn en mer bevegelig angriper.

- Er du mest fan av rotering, eller satset på mest mulig samspill?

TF: I utgangspunktet er jeg nok av "den gamle skolen" med en foretrukket første-ellever, men det er vel opplest og vedtatt i dag at du er nødt til å rotere en del på spillerne. I hvert fall fremover på banen, og heller ha en mer stabil bakre firer. Det beste er at du da har vikarer som ligner de som skal erstattes og kan gå rett inn i de oppsatte rollene.

- Synd at Sturridge forlot Liverpool, jeg mener han var lagets beste spiller. Vet at alle der ute er enig med meg

TF: Sturridge var den beste avslutteren og kanskje den mest talentfulle, men dessverre som hang ikke kroppen med lenger etter alle skadene. Må være flere år siden jeg sist så han ta en rå spurt over flere meter.

- Tror du jeg (Adam Lallana) har noe å bidra med denne sesongen, eller blir det med et par innhopp før en skade setter meg ut av spill? Begynner å bli eldre, og tempo har følgelig tapt seg en del de siste sesongene! Klopp ser allikevel ut til å ha troen på meg, har du?

TF: Dessverre Adam, jeg har en mistanke om at løpet er kjørt(!) Jeg har sett at Jürgen antyder at siden du har mistet en god halvmeter med fart så kan han omskolere deg til midtbaneanker. Hvis han lykkes med det skal jeg personlig starte en innsamling om å få Klopp på sokkel bak Main Stand!

- Klopp har jo "alltid" hatt smale staller å jobbe med.I Dortmund var han veldig sta i slutten av sin karriere (Det gikk nesten veldig gale) Forskjellen er at han nå får beholde alle sine viktigste å beste spillere.+Han har penger på plass om han ønsker seg noe. klopp har 100 % kontroll

TF: Jeg liker å tro at du har rett, men da nokså avhengige (og mer enn City) at nøkkelspillerne holder seg friske(?) Og med nøkkelspillere mener jeg Alisson, van Dijk og de tre på topp, samt at Fabinho og Keita tar nye steg på midten.

- Hva er din vurdering av Brewster? riktig nok dunka inn noen mål i pre-season i den perioden de fleste seniorer er nokså skrudd av mens de unge må prestere for å bli vurdert. kunne dog tenkt meg en ny yngre versjon av milner som siste person inn i sommer!

TF: Jeg liker hans uredde holdning, som for eksempel å "rappe" det straffesparket fra Henderson. Men han har fortsatt alt å bevise. Jeg ønsker meg en midtbanespiller som stabilt bidrar med mål, og kanskje også kan vikariere i treeren framme (ja, det høres ut som en Coutinho), så hvis det er det du mener med Milner er jeg enig. :-)

- Jeg tror seriøst jeg kunne kommet utenfor topp 4 med meg som trener i Liverpool. Hva tror du?

TF: Ha-ha, ja hvis du hadde kommet i krangel med van Dijk, Alisson og Salah på den første treninga!

- Ang manglende forsterkninger.. ..problemer for Klopp kan være; hvor skal han forsterke?, er det hos Trent, Robbo, Fabinho eller en av front 3 skaden "kommer"?.. hold på pengene, så får oppstått behov prøves dekket i januar.. ..

TF: Startelleveren vil jeg si er god nok, kanskje med unntak av et ønske om å få inn en mer målfarlig indreløper på midtbanen. Det er vel mer usikkerhet angående god nok dekning på backene og de tre framme, hvor en ser for seg spillere som må bytte posisjon eller system som må forandres dersom det blir skader.

- Hei! Hva tenker du om at Liverpool er så passive på sommerns overgangsmarked?Burde dei ikke benyttet denne unike sjangsen til å skapt ein tropp som er solid på alle fronter?

TF: Jeg ville ha likt å få inn en bevegelig angriper og kanskje også en back, men samtidig synes jeg Klopp nå har gjort seg fortjent til at vi skal tro heller enn tvile på ham (selv om det må være lov å ha meninger).

- Hva er ditt realistiske topp 6 tips? Ikke med hjertet, men hva du oppriktig tror.



TF: Liverpool eller City vinner, 3. Tottenham, 4. Chelsea, 5. Man Utd, 6 Arsenal.

- Kommer det en kanin opp av hatten på tampen av overgangsvinduet?

TF: Jeg tviler sterkt på det, selv om det hadde vært veldig gøy..

- Jeg synes Liverpool har blitt kjedeligere å se på etter at han bytta spillestil. Vi scorer riktignok like mange mål, men det er veldig omstendelig angrepsspill og mindre press. Hva tror du er grunnen til denne forandringen? Prøver Klopp å kopiere Pep? Skulle ønske vi bytta om igjen...

TF: Jeg synes kjedelig var å ta veldig i, selv om Liverpool nok ikke presser høyt like mye og intenst som de første par sesongene med Klopp. Jeg tror Klopp har "lært" at du ikke kan gjøre det i Premier League uten av og til bli straffet. 97 poeng var svar godt nok på at Liverpool er blitt mer effektive, selvfølgelig også påvirket av bedre spillere.

- Ved norske tv-sendinger fra Anfield/Pre-season har kommentatorene vett til/fått beskjed om, å tie når publikum fremfører YNWA før kamp(som ved Nystemten), uansett hvilke "viktige" meddelelser de har å komme med.. ..har du snart tenkt å gi kommentatorene til LFCTV samme instruks?

TF: Prater de når YNWA spilles altså? I'll have a word... :-)

- Tror du at Fernandes kunne styrket Liverpool? Og hva tror du om ryktet Fabinho til Real Madrid?

TF: Ja, jeg liker Fernandes, en midtbanespiller med mange mål i bagasjen. Fabinho til Real er fri fantasi.

- Hva synes du om at Mane mest sannsynlig gikk for straffespark i CL finalen?

TF: Jeg har ikke mistet noe nattesøvn av det, selv om tannlegen min spurte om det samme (ja han sier også COYS)... Regelen vil nå være at dersom du stopper en ball spilt inn i feltet med armen utstrakt da blir det straffesparket, og da må spillere innrette seg deretter.

- Wilson, Kent ut. Clyne langtidsskadet. Lallana skadeplaget. Ox fremdeles ikke der han var før avbrekket. Shaq også noe rusten enda. Det spilles raskt flere kamper sesongen 2019/20 enn fjorårets. Bruker nok midtbanespillere som backer innen desember som i Jan/feb. Gambler Klopp?

TF: Jeg håper det ikke, men det kan være et betimelig spørsmål. For å gjøre glasset halvt fullt, er fire midtstoppere friske hvorav Gomez kan dekke begge backene, Keita er på gang og det tror jeg Shaq også er og Ox synes jeg også viser antydning til å få igjen spensten i frasparket, mens vi skapte mange sjanser uten Mané mot City...

- Strålende jobb du gjør med Liverpool.no!

Mener det er hårreisende å ikke hente inn en type som Pepe, som gikk til Arsenal! Skade på salah eller mane over lengre tid og vi begynner å slite! Da begynner dynamikken i klopp fotballen å endres også og lag kan stå mye høyere i banen! YNWA

TF: Takk for det, Salah. Jeg håper du tar feil, men ville personlig også kjøpt inn en bevegelig angriper.

- Er ikke YNWA litt herming etter VIF sin Vålerenga kjerke?

TF: Nå er det ikke LFC som har laget YNWA da, men er hentet fra en gammel amerikansk musikal.

- Jeg irriterer meg gang på gang over at Salah velger dårlige avslutninger istedet for å passe til bedre plasserte medspillere. Riktignok treffer han iblant, men tenker at det totalt sett kunne vært mye bedre uttelling. Er han for ego?

TF: Ja, han er av og til litt for ego, og jeg vil faktisk si at han ikke er en naturlig målscorer. Men knapt noen er hurtigere over lengre distanser (kontringer) og kommer til flere sjanser, slik at når avslutningene sitter (har selvtillit) gjør det ham også til en toppscorer.

- Hva er dine tanker om Hendo? Skal innrømme at jeg i flere år nå har «irritert» meg over han. Men så skal det sies at måten han styrte laget på siste halvdel i fjor var helt rå. Tror du klopp kommer til å selge han neste sesong? Eller tror du Klopp velger å fortsette og satse på Hendo?

TF: Klopp kommer fortsatt til å satse på Hendo, men personlig er jeg nok ikke hans største fan og på en tradisjonell midtbanetreer ville jeg hatt Fabinho, en av Hendo, Wijnaldum og Milner, samt en mer målfarlig spiller som for eksempel Keita eller Ox.

- Ang Liverpool's mer "kjedelige" spille-stil.. ..tror Klopp, ut fra kampbelastning, nå kjører mer i "energisparings-modus".. ..+ trene i å "kontrollere kampene på resultat".. ..fordelen så vi vel siste tredjedelen av sist sesong, hvor de 4 halvstore klubbene hanglet fra kamp til kamp..

TF: Ja, "kontrollere kamper" er nok et nøkkeluttrykk her.

- Hvor mye vil vi få se brewster kommende sesong? PG når tror du Hoever får tillit nok til å ta neste steg? Han virker jo å være et supertalent??

TF: Jeg tror Ki-Jana Hoever kan være ganske nærme å få mer spilletid, og kanskje bli noe av en fast backup for Alexander-Arnold allerede denne sesongen. Rhian Brewster er jeg mer usikker på, han må ta vare på de sjansene han kanskje får i de engelske cupene og kanskje i en CL-kamp eller to.

- Er det Klopp som bremser kjøp av en forsterkning på topp eller er det eierne som ikke ønsker å bruke penger?

TF: Ut fra det Klopp selv antyder virker det som at han har fått beskjed om at i sommer skal det brukes beskjedent med penger. Hvis en leser mellom linjene kan en også få følelse av at det allerede er linet opp større navn til neste sommer. Det må sies at Klopp samtidig virker komfortabel med situasjonen og at han synes han har nok, og godt nok, å arbeide med.

- Glimrende jobb med Liverpool.no !!

TF: Takk for det Anders, og takk til alle dere som har sendt inn spørsmål.

Keep the red flag flying high og fingrene krysset for Liverpool-gull i 2019/20.

YNWA - Torbjørn