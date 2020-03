Slik vil IHF få spilt OL-kvalkampene: Spritvaske haller, sende ut viruseksperter og vaske gulv

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) planlegger å desinfisere hele idrettshaller fra tak til gulv fullstendig to ganger om dagen under OL-kvalifiseringen.

Det kommer fram i en pressemelding. Det skal spilles tre kval-turneringer i Montenegro (med Norge), Ungarn og Spania fredag til søndag neste uke. IHF har hittil stått mot all kritikk og sikter mot å gjennomføre.

Det er ikke småtteri som i så fall skal settes ut i livet.

– IHF har planlagt en rekke tiltak for å gjøre turneringene trygge. Hvert lag får en koronavirus-ekspert med seg under hele perioden. Det vil bli gjort helsesjekker også underveis i kampene. Hallene skal også gjennom en fullstendig desinfiseringsprosess før og etter kampene i tillegg til at spilleflaten vaskes ned i hver pause, skriver IHF.

Det er allerede klart at det ikke blir tilskuere på tribunene under turneringene. De to beste fra hver får OL-billett.

Norges Håndballforbund har vært svært kritisk til at IHF akter å gjennomføre turneringene.

Skulle det til slutt ende med avlysninger, vil trolig verdensrangeringen kunne spille inn på hvem som kommer til OL. Der ligger Norge bra an.

OL-kvalifiseringene for menn skal spilles i midten av april med en gruppe i Norge (Trondheim) med Brasil, Chile og Sør-Korea som norske motstandere.

