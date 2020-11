Slik vil NFF fullføre 1. divisjon: Sprer kampene, siste runde flyttes åtte dager

Norges Fotballforbund har berammet de gjenstående virusutsatte kampene i 1. divisjon. Målet om å være i mål før jul står fast.

Klubbene på nest øverste nivå i norsk fotball har vært hardt rammet av koronakarantener den siste tiden. Spillere og støtteapparat i Jerv, Kongsvinger, Stjørdals-Blink, Lillestrøm og Åsane har alle vært satt ut av spill.

I alt gjenstår det to hele serierunder og fire utsatte kamper i 1. divisjon. NFF publiserte onsdag kveld sin plan for hvordan serien skal fullføres.

Til helgen spilles bare Tromsø – Ranheim, mens det blir fordelt enkeltkamper utover neste uke. Seks kamper spilles mandag 7. desember, og to utsatte kamper 10. desember, mens alle kampene i 30. og siste runde spilles samtidig klokken 13 søndag 13. desember.

Det er åtte dager senere enn den opprinnelige planen.

– Først av alt så håper vi at det går bra med dem som er smittet, og at de kommer raskt til hektene. Uten mange flere tilfeller av karantene skal vi komme i mål før jul. Når det gjelder kvalifiseringen til Eliteserien, så må vi få komme tilbake til den, sier konkurransedirektør Nils Fisketjønn i fotballforbundet.

Flere nye smittetilfeller

Så sent som onsdag bekreftet Åsane at i alt ti spillere i klubben er virussmitte, og også Jerv opplyser at klubben har fått bekreftet ytterligere én positiv virustest. Jerv-tilfellet påvirker ikke det videre seriespillet, all den tid den aktuelle spilleren uansett har vært i karantene den siste tiden.

Jerv var også den første klubben i norsk toppfotball som fikk en spiller smittet med koronavirus i september. Den gang måtte laget utsette tre seriekamper.

I alt har et titalls kamper i 1. divisjon vært utsatt i løpet av høsten. Flere av dem har fått nye datoer og er spilt, og nå har altså NFF laget en oppdatert og stram plan for gjennomføringen av det som gjenstår av sesongen.

Tirsdag ble det også kjent at fotballforbundet vurderer å stramme inn på smittevernregimet rundt toppfotballen som følge av den økende smitten i samfunnet og fotballen. Større grad av isolasjon for spillerne er blant tiltakene som vurderes for å komme i mål med inneværende sesong.

De gjenstående kampene:

28/11 (29. runde): Tromsø – Ranheim.

1/12 (fra 28. runde): Lillestrøm – KFUM Oslo.

4/12 (fra 26. runde): Jerv – Grorud.

5/12 (29. runde): HamKam – Lillestrøm.

7/12 (29. runde): Grorud – Kongsvinger, KFUM Oslo – Øygarden, Sandnes Ulf – Jerv, Stjørdals-Blink – Raufoss, Ull/Kisa – Sogndal, Åsane – Strømmen.

10/12: Strømmen – Stjørdals-Blink (fra 26. runde), Jerv – Åsane (fra 28. runde).

13/12 (30. runde): Jerv – Stjørdals-Blink, Kongsvinger – Ull/Kisa, Lillestrøm – Grorud, Ranheim – Sandnes Ulf, Raufoss – KFUM Oslo, Sogndal – Åsane, Strømmen – Tromsø, Øygarden – HamKam.

(©NTB)

