Slikkeknep skaper NHL-sinne

Boston Bruins-stjerne med bemerkelsesverdig manøver mot motspiller.

BOSTON - TAMPA BAY 3-4 e.f.

Tampa Bay Lightning koblet grepet i NHL-sluttspillet, men etterpå snakket alle om episoden der Boston Bruins' Brad Marchand slikket en motspiller i ansiktet.

Gjestene fra Florida vant fredagens kamp 4-3 etter forlengning. Dermed leder Lightning 3-1 og øyner en semifinaleplass i kampen om Stanley Cup-trofeet.

Men den klart største snakkisen etterpå handlet ikke om det sportslige.

Det sørget Brad Marchand for. Det er alltid litt tumulter og aggresjon på en ishockeybane, men å slikke en motstander i ansiktet er et ganske uvanlig provokasjonstriks. Selv for omstridte Marchand.

Det var akkurat det Bruins' canadiske vingprofil gjorde etter litt knuffing med Ryan Callahan.

- Det hører ikke hjemme i ishockeyen eller i noen andre idretter. Jeg vet ikke hva jeg skal si, sa Tampa Bay Lightnings svenske spiller Victor Hedman til ESPN.

Callahan, som fikk kjenne på Marchands tunge i ansiktet, reagerte også etter kampen. Han håper NHL ser på saken.

- Jeg vet ikke om det er disiplinære tiltak mot å spytte noen i ansiktet, men jeg synes dette er verre. Det er ikke det samme (som spytting), sa han til ESPN.

Ifølge Aftenposten er det ikke første gang Marchand bruker tungen på NHL-isen. I april slikket han Toronto Maple Leafs-spiller Leo Komarov på kinnet.

I fredagens andre kvartfinalekamp vant Vegas Golden Knights 5-3 hjemme mot San Jose Sharks. Dermed leder det ferske laget fra Las Vegas 3-2 sammenlagt etter fem kamper. Semifinalebilletten vil være i boks om det blir ny seier søndag.

