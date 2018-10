Belgia-proffen Sander Berge spiller heller ikke tirsdagens nasjonsligakamp i fotball mot Bulgaria. Han sliter med muskelstivhet.

Berge har stått over flere landslagstreninger denne uken og var ikke å se på banen da Slovenia ble beseiret med 1-0 på Ullevaal lørdag.

Søndag opplyser Norges Fotballforbund at Berge reiser hjem til Belgia for å fortsette rehabiliteringen der.

Berge har spilt mange kamper for klubblaget Genk den siste tiden og merker hardkjøret på kroppen. Både torsdag og fredag sto han over landslagets fellestreninger.

Det skal ikke være fare for at problemene Belgia-proffen opplever har sammenheng med skaden som skapte problemer for ham tidligere i år.

Frankrike-proffen Ole Selnæs rykket inn på Berges plass på den norske midtbanen lørdag og ble matchvinner.

