Sliterunde for bursdagsbarnet Hovland i US Open

På 23-årsdagen gikk Viktor Hovland andrerunden i US Open ett slag over par. Det var scoremessig en blåkopi av torsdagens åpningsrunde.

Den norske golfstjernen fikk samtidig slite underveis i det som ble en variabel runde. Fem bogeys og to birdier ble fasiten.

Det ga en foreløpig 28.-plass etter 18 spilte hull. Etter to runder er han to slag over par.

Et stort antall spillere har mange hull igjen å spille fredag, men Hovland synes uansett å være trygt videre til de to avsluttende rundene lørdag og søndag.

Fredag innledet bursdagsbarnet de ni første hullene med tre birder og to bogeys. Starten på andre halvdel av runden ble tråere. Bogeys på tre av de fire første hullene sendte Hovland nedover listene.

En birdie på hull nummer seks rettet opp noe av inntrykket, men 23-åringen fant likevel ikke den helt store flyten.

