Slokvik blir Tjørhoms arvtaker i friidrettsforbundet

Erlend Slokvik ble presentert som ny toppidrettssjef i Norges Friidrettsforbund mandag, kun få timer etter at Håvard Tjørhom varslet sin avgang.

Slokvik bytter ut skiskyting med friidrett. Slokvik er president i Norges Skiskytterforbund. Han har også bakgrunn som trener, og har trent Ole Einar Bjørndalen som hovedtrener for skiskytergutta.

– Det blir først og fremst spennende for begge parter. Jeg er bedre forberedt enn da jeg tok over skiskytterlandslaget. Det hadde jeg ikke sett live en gang, sa Slokvik.

– Jeg kjenner friidretten bedre. Det blir en spennende utfordring. Det var det som trigget meg, det å jobbe tettere på trenere og utøvere. Det har blitt jobbet veldig bra, og måten Håvard har jobbet på harmonerer bra med måten jeg er skolert til å jobbe med trenere og utøvere, fortsatte han.

Rett til Tokyo

Slokvik reiser rett til Tokyo i friidrettsforbundets tjeneste etter pressekonferansen.

– Jeg tror at Erlend kommer til å gjøre en bra jobb. Han vil videreføre arbeidet Håvard har gjort, og han har unik bakgrunn og toppidrettskompetanse som er relevant for oppgavene i denne jobben her, sa generalsekretær Kjetil Hildeskor i Norges Friidrettsforbund.

Tjørhom ferdig

Tidligere mandag varslet friidrettsforbundet at Håvard Tjørhom ville gi seg som toppidrettssjef. Tjørhom gir seg etter to år i stillingen.

– Det har vært et utrolig tungt valg å ta. Og det er svært vanskelig å forlate norsk friidrett i den posisjonen de er i nå, sa Tjørhom i en pressemelding.

– Men det har blitt tydelig for meg at logistikken med å bo med familien på Sola og jobbe i Oslo ikke er optimalt.

Tjørhom har tidligere jobbet som landslagstrener og verdenscupsjef for alpinistene. Han ga seg i alpinmiljøet et år før han ble en del av friidretten. Han ble kåret til årets trener i norsk idrett i 2014.

Friidrettsforbundet opplyste om at de har hatt et ønske om å ha Tjørhom med videre de neste sesongene, men måtte likevel ut på toppidrettssjef-jakt. Mandag ble resultatet av jakten presentert.

(©NTB)

