Slovakias landslagssjef slutter fordi spillerne festet etter tap

Årsaken til at Jan Kozak sa opp jobben som Slovakias landslagssjef i fotball er at sju spillere var ute og festet etter 1-2-tapet for Tsjekkia i nasjonsligaen.

– Det gjorde fryktelig vondt, som om noen spyttet på meg. Det var som et slag i ansiktet, sa 64-årige Kozak torsdag.

– Jeg er fryktelig skuffet, la han til og sa at Martin Dúbravka, Milan Skriniar, Norbert Gyomber, Stanislav Lobotka og Vladimir Weiss er blant de sju som var på en sen bytur i Bratislava etter lørdagens tap mot erkerivalen.

Han sa at Dubravka skyldte på «en vanskelig tid» i Newcastle og skuffelsen over å tape for tsjekkerne. Lobotkas forklaring var at han ikke får noen tid til avkobling i sin spanske klubb Celta. Vladimir Weiss hadde ikke noe svar på hvorfor han gikk ut.

– Jeg kunne late som jeg ikke så dem, eller jeg kunne sparke dem alle ut av landslaget. Men kunne jeg egentlig det? Fire av spillerne holder svært høyt nivå, og slovakisk fotball trenger dem på landslaget. Jeg kan ikke forestille meg landslaget uten Dubravka, Lobotka, Skriniar og Weiss, så jeg besluttet å slutte selv i stedet, sier Kozak.

Han leverte sin oppsigelse søndag, dagen etter tapet som betyr at Slovakia er sist i sin gruppe i B-divisjonen med to strake tap.

Kozak ble ansatt i 2013 og førte landslaget til EM-sluttspillet i 2016.

Hans assistent Stefan Tarkovic ledet Slovakia da det ble 1-1 mot Sverige i en vanlig landskamp i Solna tirsdag.

