Slovenia løp fra Portugal i EM, Norge må vente på semifinaleavklaring

Slovenia slo Portugal 29-24 i håndball-EM. Dermed opprettholdt slovenerne håpet om semifinaleplass.

Resultatet gjør at Norge ikke definitivt vil kunne sikre avansement til cupspillet i sin kamp mot Island tirsdag. Resultatet av Ungarn – Sverige senere samme dag spiller inn på Norges videre vei i mesterskapet.

Vinner Norge, og Ungarn avgir poeng, er de norske gutta sikret semifinale før sin siste kamp i hovedrunden.

Norsk seier over islendingene betyr uansett at det bare er en ørliten risiko for at Norge ikke spiller semifinale fredag.

Slovenia avslutter hovedrunden mot Norge onsdag, og slovenerne har sjansen til å gå videre i mesterskapet.

