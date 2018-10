Slovenia sparket landslagssjefen

Når Norge møter Slovenia i nasjonsligaen i november, har motstanderen en ny landslagssjef. Tomaz Kavcic fikk sparken onsdag.

Slovenia var i øverste seedingsnivå ved trekningen av gruppene i C-divisjonen, men står med bare ett poeng på de fire siste kampene. Det ble sikret med nød og neppe hjemme mot Kypros tirsdag kveld.

Sist lørdag måtte Kavcic svare på kritiske spørsmål fra slovenske journalister etter 0-1-tapet mot Norge på Ullevaal.

Landets fotballpresident Radenko Mijatovic offentliggjorde landslagssjefens avgang på en pressekonferanse onsdag. Han begrunnet avgjørelsen med de svake resultatene i nasjonsligaen.

– Klokka halv tolv møtte jeg Kavcic og informerte ham om at han ikke lenger er sjef for landslaget. Hovedsakelig er det på grunn av dårlige prestasjoner og resultater, men vi takker ham og hans team for engasjement og innsats, sa han ifølge forbundets nettsted.

Han understreket at avgjørelsen ikke var resultat av press fra opinionen.

– I så fall ville vi ha sparket ham tidligere, sa han.

Mijatovic sa at en ny landslagssjef vil bli ansatt så snart som mulig, men han ville ikke kommentere aktuelle kandidater.

Han sa at avgjørelsen om å sparke Kavcic ikke har sammenheng med stjernekeeper Jan Oblaks landslagspause. Atlético Madrid-målvakten har fått innvilget fri fra landslaget i nasjonsligaen for å kvitte seg med en skade så han kan komme sterkere tilbake i EM-kvalifiseringen.

(©NTB)

Mest sett siste uken