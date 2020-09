Slovensk storeslem da Bernal sprakk

Tadej Pogacar var sterkest og vant den 15. etappen av Tour de France foran landsmann Primoz Roglic. Regjerende Tour-vinner Egan Bernal tapte flere minutter.

– Det var en hard etappe. Jumbo satte farten hele dagen. Det og varmen gjorde etappen hard. Til slutt ventet jeg bare på spurten. Jeg er så glad for å vinne igjen, sa Pogacar i et intervju vist på TV 2.

Seieren er Pogacars annen i årets Tour. Han styrket grepet om 2.-plassen i sammendraget og er med bonussekundene 40 sekunder bak Roglic.

– For øyeblikket ser han ustoppelig ut, men du vet aldri i et treukersritt, sa Pogacar om landsmannen i den gule ledertrøya.

– Jeg ønsket selvsagt å vinne. Laget gjorde en god innsats. Det hadde vært bedre om jeg hadde tatt fire sekunder, istedenfor å tape, men jeg er fornøyd med slik det gikk, sa Roglic etter målgang

Richie Porte var nærmest slovenerne i den bratte avslutningen opp til Grand Colombier, fem sekunder bak.

Rigoberto Urán tapte 18 sekunder og ble nummer ni, men rykket opp på tredjeplassen, 1.34 minutter bak.

– Viste jeg ville falle av

Etter mye støting de første tre milene fikk åtte mann en luke til feltet. Inn i siste stigning var det derimot kun Pierre Rolland og Michael Gogl som lå foran.

Med 15 kilometer igjen stakk Rolland fra bruddkameraten, men franskmannen holdt unna for hovedfeltet bare to kilometer til.

Omtrent samtidig ble det dramatikk blant favorittene da både Bernal og landsmann Nairo Quintana fikk trøbbel da Jumbo-Visma-laget satte stor fart i front.

Bernal tapte til slutt 7.20 til Roglic og falt helt ned til 13.-plassen i sammendraget. Quintana, som lå som nummer fem før etappen, tapte 3.50 og er nå nummer ni.

– Det gikk tungt fra den første stigningen. Jeg holdt på å falle av der. Jeg prøvde helt til det siste, men jeg viste at jeg ville falle av. Jeg ville gjøre det beste, ikke bare for meg, men for laget, sa Bernal etter målgang.

Yates-forsøk

Også franskmennenes best plasserte før søndagen, Guillaume Martin, måtte gi mye tid søndag. Han tapte 3.36, men beholder 11.-plassen

De første støtene kom derimot ikke før 6 kilometer senere ved Adam Yates, men det tok ikke lang tid før Mitchelton-Scott-rytteren ble kjørt inn. Han ble til slutt nummer åtte på etappen.

Etter dette holdt Jumbo-Visma for stor fart til at noen andre forsøkte seg før de siste hundre meterne.

– Fra mitt ståsted var det ingen grunn til å støte, sa Pogacar etter rittet.

Edvald Boasson Hagen var aktiv i starten av etappen, men kom seg ikke med i det endelig bruddet slik lagkamerat i NTT Gogl klarte. Han kom i mål 37.25 bak vinneren. Det gjorde også Amund Grøndahl Jansen.

Pgacars lagkamerat Vegard Stake Laengen var første nordmann til å kryss mållinjen, 31.38 bak. Alexander Kristoff kom inn minuttet bak Hagen og Jansen.

