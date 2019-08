Sluttspurt sikret finaleplass for Brun og Strandli i ro-VM

Finaleplassen så ut til å glippe for Kristoffer Brun og Are Strandli i lettvekt dobbeltsculler i ro-VM, men en flott sluttspurt sikret avansementet.

VM-gullduoen fra 2013 lå innledningsvis like bak Tyskland og Australia, men fikk etter hvert trøbbel da Irland satte fart. Da 500 gjensto, lå nordmennene halvannet sekund bak ledende Australia.

Men da det gjaldt som mest, skrudde Brun og Strandli på turboen i likhet med irene og tyskerne. Australia klarte ikke å svare på angrepet, og dermed var det til slutt Tyskland, Irland og Norge som skulle gjøre opp om topp tre-plasseringene som ga finaleplass.

Den kampen gikk Irland seirende ut av like foran Tyskland, mens Norge ble nummer tre. Derned skal Brun og Strandli kjempe om VM-gull lørdag.

Trøblete VM-start

I det andre heatet avanserte Italia, Spania og Polen.

Brun og Strandli gikk til kvartfinalen via oppsamlingsheatet mandag etter at de kom på en skuffende 4.-plass i forsøksheatet dagen før. VM-innledningen var trøblete for de norske gutta etter at Strandli ble rammet av magetrøbbel før forsøksheatet.

Onsdag ble semifinalebilletten sikret med en 2.-plass like bak Italia.

Flere norske håp

Senere torsdag skal Olaf Tufte, Erik Solbakken, Martin Helseth og Oscar Stabe Helvig i aksjon i semifinalen i dobbeltfirer. Deretter skal Maia Lund forsøke å sikre finaleplass i singlesculler.

Finalene finner sted fredag, lørdag og søndag.

Hanna Inntjore og Siri Eva Kristiansen må ta til takke med D-finale i toer for damer. Duoen endte sist i sitt semifinaleheat i kampen om C-finaleplass torsdag.

(©NTB)