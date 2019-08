Smalling leid ut til Roma

Manchester United-forsvarer Chris Smalling er klar for et sesonglangt leieopphold i Roma, som betaler 30 millioner kroner for å leie ham.

Det ble klart fredag kveld. Tidligere på dagen hadde manager Ole Gunnar Solskjær bekreftet at Smalling var på vei til italiensk fotball. – Dette er en perfekt mulighet for meg. Sjansen til å oppleve en ny liga hos en stor klubb med store ambisjoner er akkurat hva jeg trenger, sa Smalling. Smalling har 31 landskamper for England. Han spilte 323 kamper for Manchester United i løpet av ni år i klubben, og han har vært med å vinne Premier League to ganger, men kjøpet av Harry Maguire gjorde utsiktene til mye spilletid små. – Chris hadde lyst til å reise og oppleve noe nytt. Han vil være bedre når han kommer tilbake, for det er en stor klubb og en god liga, sa Solskjær. – I øyeblikket har vi seks midtstoppere, og så kom denne sjansen helt i slutten av det europeiske overgangsvinduet. Med Smalling har United sendt to spillere på leieavtaler til Italia denne uken, etter at Alexis Sánchez ble sendt til Milan torsdag. (©NTB)