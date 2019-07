Smárason-dobbel senket Strømsgodset

LSKs islandske stjernespiller scoret sine første mål i årets eliteserie.

LILLESTRØM - STRØMSGODSET 2-1

Det ble en fin kveld for Lillestrøm hjemme på Åråsen etter at Strømsgodset ble beseiret 2-0 søndag. Dermed slo de gulkledde tilbake etter 2-5-tapet for Kristiansund sist serierunde.

Arnor Smárason fant veien til nettmaskene to ganger for Lillestrøm, hvilket også er islendingens to første scoringer i Eliteserien denne sesongen. Han endte på syv scoringer totalt forrige sesong.

I forkant av 2-0-scoringen jobbet Lillestrøm ballen tilbake inne i Strømsgodsets boks. De fikk omsider spilt opp Smárason som banket ballen i mål. Godsets forsvarsspill fikk tidligere Vålerenga- og Aalesund-trener Kjetil Rekdal til å riste på hodet:

- Du kan ikke få det verre. Det er puslete forsvarsspill av Godset. Det kan være Myhra skal gjøre det bedre også, sa Rekdal fra Eurosports kommentatorplass, mens LSK kunne gå til pause med 2-0-ledelse.

KRITISK: Kjetil Rekdal mente Strømsgodset kunne takke seg selv på 2-0-scoringen til LSK. Foto: Jan Kåre Ness (NTB scanpix)

Han poengterte at slik Strømsgodset fremstod, så minnet de om et lag som kommer til å kjempe mot nedrykk denne sesongen:

- Nå kommer alt opp og frem. Frustrasjon Manko på selvtillit, ballen blir tyngre og tyngre, feilene florerer. Typisk «bunnlagssyndrom».

Strømsgodset skapte ny spenning 20 minutter før slutt da Kristoffer Tokstad reduserte, men det ville seg ikke for Henrik Pedersen og hans mannskap.

Seieren for Lillestrøm betyr at de hopper opp på 10. plass i Eliteserien etter halvspilt sesong. De har tatt 18 poeng på de 15 første kampene.

- Som alltid i fotballkamper er man fornøyd med noen ting, og mindre fornøyd med andre ting. Jeg er fornøyd med at vi vant, men jeg er ikke fornøyd med slutten og hvordan vi åpner opp da vi leter på 2-1. Jeg synes vi legger igjen hjernen i garderoben, men vi fikk ordning på det de siste minuttene. Men det var noen minutter der vi ikke skjønte det, sa LSK-trener Jörgen Lennartsson til Eursport etter kampen.

For Strømsgodset er situasjonen helt kritisk etter tapet mot Lillestrøm. De ligger sist i Eliteserien, med kun ti poeng de første 15 kampene. I tillegg har de også to poeng mindre enn Sarpsborg og fire poeng mindre enn Stabæk over dem på tabellen, som begge har to kamper mindre spilt.

- Jeg er skuffet, jeg er veldig skuffet. Jeg synes vi spiller en god kamp, dette er vanskelig sted å spille og et vanskelig lag å møte. Jeg synes vi ligner på et lag. Vi gjør noen sinnssykt store feil og det koster oss. Vi kjemper oss til 1-2 og gutta gjør det de kan, sier Godset-trener Henrik Pedersen til Eurosport etter kampen.

Smáradona

Det var en hard og tett kamp på Åråsen i løpet av de første 45 minuttene, og hverken eller av lagene så ut til å finne veien igjennom det kompakte forsvaret motstanderen satte opp.

Det var uansett Lillestrøm som tok taktpinnen anført av Kristoffer Ødemarksbakken ute til venstre, som ved flere anledninger virket å være en trussel for Jörgen Lennartssons mannskap.

Det var uansett Strømsgodset som fikk den første farligheten da LSK-keeper Marko Maric ble lurt ut av egen målgård, i forsøk på å skli vekk en gjennombruddspasning i retning Mostafa Abdellaoue.

Kroaten feilberegnet og måtte slippe ballen mens han selv gled ut av sekstenmeteren. Heldigvis for Lillestrøm fikk han kastet frem foten, og fikk stoppet Abdellaoues forsøk på et innlegg.

Med fem minutter igjen av omgangen fikk Muhamed Keita chippet ballen inn bak LSK-forsvaret der Mos var først. Godset-spissen så ut til å ha lurt de gulkledde, men en våken Sheriff Sinyan fikk blokkert unna.

I det 42. minutt skulle Lillestrøm bite fra seg på en kontring, der Ødemarksbakken ledet an. Hans innlegg mot Daniel Gustafssobnvar godt, men Viljar Myhras redning på den påfølgende headingen var ennå bedre.

Ballen spratt ut til Aleksander Melgalvis, som også måtte se sitt skudd klasket unna av Myhra. Nok en gang var en LSK-spiller først på returen, og denne gangen var det Arnor Smárason, som satte sin første for sesong, og sendte LSK i føringen.

På overtid kriget Lillestrøm ballen tilbake inne i Strømsgodsets egen boks. Simen Rafn fikk lagt ballen ut til Smárason, som hamret til fra like utenfor gjestenes sekstenmeter.

Keeper Myhra burde nok ha gjort bedre, men ballen skrudd utenfor rekkevidden til drammensernes keeper, og dermed kunne de gulkledde juble for sin andre scoring på tre minutter.

Ny spenning

Strømsgodset forsøkte å legge et trykk på Lillestrøm tidlig i den andre omgangen, men selv om de virket å ha god kontroll, så maktet de ikke å spille seg til de store målsjansene tidlig i andre omgangen.

Etter rimen spilt fikk Kristoffer Tokstad muligheten til å fyre av inne i Lillestrøm-boksen. Nok en gang viste Sinyan seg frem, og fikk blokkert unna forsøket fra Godset-spilleren.

Godset gjorde sitt for å finne veien til til nettmaskene, og midtveis i den andre omgangen kastet de Amahl Pellegrino innpå i håp om å finne veien til nettmaskene på Åråsen.

Det ville seg til slutt for Godset. Drøyt 20 minutter før slutt fikk Lars-Christopher Vilsvik slengt inn et innlegg som Tokstad var først på. Han fikk akkurat nok touch på ballen til å overliste Maric, og skape ny spenning i matchen.

I det 78. minutt var Godset nesten tilbake i kampen Herman Stengel vant et frispark like utenfor LSK-boksen. Det tok han selv, og hamret ballen bare noen centimetere utenfor Maric' lengste stolpe.

Centimetere unna var Alex Dyer også da han fyrte fra distanse for LSK drøye ti minutter før slutt. Hans skudd suste utenfor Myhras lengste stolpe.

Det skulle ikke bli flere store målsjanser på Åråsen denne kvelden. Dermed kunne Lillestrøm juble for en 2-1-seier hjemme mot jumbolaget Strømsgodset.