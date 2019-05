Smarason med klar melding til rivalen før derbyet: - Det var aldri aktuelt for meg

Lillestrøms store stjerne skal ha vært aktuell for Vålerenga i vinter. Nå avviser Arnor Smarason at han var nære på å signere for erkerivalen. Lørdag barker Vålerenga og Lillestrøm sammen i Oslo.

Lillestrøm gikk på et tungt hjemmetap mot Odd søndag kveld. Skienslaget kom til Åråsen og hentet med seg tre poeng etter en fortjent 0-3-seier på bortebane. Hverken prestasjonen eller de kalde fakta er lystig lesing for Lillestrøm.

Etter kampslutt valgte Lillestrøm-leiren å se fremover mot nye oppgaver den kommende uken, fremfor å dvele ved den svake prestasjonen søndag kveld.

Etter å ha kommet seg gjennom cupkampen borte mot Kvik Halden med seier onsdag, reiser Lillestrøm den korte veien inn til hovedstaden for å møte et formsterkt Vålerenga til et hett lokaloppgjør på Intility Arena lørdag.

Kunne spilt for rivalen

En spiller som kunne vært en del av Lillestrøms erkerival Vålerenga denne sesongen er Arnor Smarason. Islendingen skal ha fått et tilbud fra Oslo-klubben i vinter, men valgte å bli værende på Romerike.

Det er et valg Smarason ikke angrer på i dag. På Nettavisens spørsmål om en overgang til rivalen var nære på i vinter, svarer han kontant:

- Nei. Det var aldri aktuelt for meg. Jeg vil ikke kommentere så mye mer enn det, sier han til Nettavisen når han sitter i garderoben etter søndagens kamp.

De ordene står i kontrast til Vålerenga-trener Ronny Deilas uttalelser i vinter.

- Vi har vel blitt ringt ned av den agenten en del ganger om at han var veldig interessert i Vålerenga og at han ville komme til en klubb som hadde store ambisjoner. Etter hvert så ga vi han et tilbud, men det så ikke ut til at det var nok penger til at det var fristende nok, sa Deila i et intervju publisert på Vålerengas hjemmesider før sesongen.

Islendingen var svært skuffet etter søndagens nederlag mot Odd og blir svært ordknapp når Nettavisen spør han om hva han tenker om klubbvalget sitt i dag.

Han fokuserer heller på fremtiden og er klar på hvor mye han ser frem til kampen mot Lillestrøms store rival.

- Nei, jeg har ikke så mye å si om det. Jeg gleder meg til derby, det blir kjempekult og kampene lever sine egne liv. Det spiller ingen rolle hvordan lagene ligger an i ligaen. Det blir bra stemning og vi skal sørge for å vinne den kampen, sier Smarason til Nettavisen før lørdagens derbykamp.

Krisestemning

Lillestrøm-trener Jørgen Lennartson valgte å stenge dørene til garderoben og holde et møte på nærmere 15 minutter i garderoben etter søndagens tap, før pressen fikk tilgang til spillere og trenere.

- Jeg er veldig misfornøyd med prestasjonen og vi har ingenting å sette imot når 0-2-målet kommer. De var mye bedre enn oss, var den brutale dommen fra Lennartson om eget lag til Nettavisen etter kampen.

Lillestrøm-treneren var usikker på hva han skulle gjøre med det han hadde sett av eget lag, i det brutale tapet hjemme mot Odd søndag.

- Det er et godt spørsmål og vi får se om vi ikke bare kaster denne kampen i søpla og ser fremover. Jeg skal tenke litt på det i natt og se hvordan det blir, sier Lennartson til Nettavisen.

Nå venter det en ny tøff utfordring for et Lillestrøm-lag i fritt fall på tabellen. LSK har ingen trepoengere på de fire siste kampene i Eliteserien og befinner seg på en 13.plass, to poeng over direkte nedrykk etter ni spilte kamper, før lørdagens hatoppgjør i hovedstaden.

Den kampen spilles på bortebane og attpåtil på kunstgress, en kombinasjon som har gitt LSK tre seire på de siste 30 forsøkene.

Etter den begredelige forestilling mot Odd murret det i gangene og det var en trykket stemning i Åråsen-garderoben etter søndagens tap.

- Vi kan ikke tenke for mye på denne kampen. Det er greit å tenke på noe annet med en gang, selv om vi skal lære av dette tapet. Først er det cupen, så er det Vålerenga på lørdag, sier Smarason til Nettavisen.

Lillestrøm tok seg videre fra den andre runden i cupen etter 1-4-seier borte mot Kvik Halden onsdag.

