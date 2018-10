Norges Fotballforbund (NFF) har forlenget kontrakten med U21-landslagstrener Leif Gunnar Smerud.

Samtidig får Smerud utvidet ansvar i den nye eliteavdelingen, melder NFF i en pressemelding.

Smerud blir landslagssjef «i en kombinasjon med et ansvar som teknisk sjef med et spesielt fokus på systematikk, tilrettelegging for landslag og sammenhengen fra nedre til øverste nivå i landslagskjedene for begge kjønn», skriver forbundet.

– Vi er glade for å få denne avtalen på plass, både av hensyn til kontinuitet på U21-landslaget og samtidig sikre Smeruds kompetanse i den nye eliteavdelingen, som skal være operativ fra årsskiftet, sier Lise Klaveness.

Det fornyede engasjementet starter ved årsskiftet. Avtalen er fireårig.

(©NTB)

Mest sett siste uken