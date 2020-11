Smeruds beskjed til spillerne: – Grip sjansen!

Etter et hektisk døgn kunne vikartrener Leif Gunnar Smerud tirsdag kveld lede 17 spillere i trening på arenaen der «nødlandslaget» onsdag kastes til ulvene.

Han nølte ikke da han på pressekonferansen ble spurt hvilken beskjed spillerne får med seg ut på banen i gruppefinalen mot Østerrike: – Ta sjansen!

Etter 29 forfall på grunn av skader og koronakarantene måtte Norges Fotballforbund hente inn et helt nytt lag, og et nytt støtteapparat, for å kunne stille lag i årets siste kamp. Troppen som er samlet i Wien har 38 landskamper til sammen, fordelt på fem spillere.

– Østerrike er favoritt, det sier seg egentlig selv. De har et solid, sterkt mannskap med stor erfaring og spiller hjemme. De har også hatt veldig gode forberedelser, men de møter en sulten norsk gjeng, og vi får prøve å utnytte det, sa Smerud.

Viktig økt

Han stengte treningen på Ernst Happel stadion etter et kvarter. Normalt er landslagstrening kvelden før kamp mest kos, men ikke tirsdag.

– Treningen får veldig stor betydning, selvfølgelig. Det er ikke mye vi får gjort på en time, men det er viktig for oss, så det var flott å rekke den.

Ett spillermøte var ballast før spillerne gjennomførte sin første trening sammen. Det er ikke rare forberedelsen for et lag som ikke har spilt sammen før.

Smerud vil passe seg for å gi spillerne altfor mye informasjon. Lars Lagerbäck brant seg på sin første samling med landslaget på at han prøvde å lære bort for mye på kort tid. Etter treninger og møter fulle av informasjon var det et handlingslammet lag som i 2017 gikk på banen og tapte for Nord-Irland.

Forhold

– Jeg må treffe på forholdet mellom informasjonsmengde og beskjeden om at spillerne skal kose seg utpå der, sa Smerud til TV 2.

Han er utdannet psykolog og sa at den bakgrunnen kan komme godt med.

– Dette er ikke en krise, men «nød» har blitt brukt. Vi er i en hektisk situasjon. Men enda viktigere (enn psykologiutdannelse) er det nok at jeg kjenner en god del av spillerne godt fra før. Da kan vi kjapt finne tone og felles forståelse.

Enkelt er det heller ikke å ta ut et lag.

– Det handler om å kombinere ting. Hvem som er i form, hvilke posisjoner vi skal bekle, hvilken formasjon vi skal bruke. Litt vekt vil jeg også legge på hvem som kjenner hverandre fra før. Det er et sammensatt bilde, sa Smerud.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Vikinglotto