Smitte i Armenia-troppen gir avlyst EM-kvalifiseringskamp for Sveriges U21-landslag

En rekke positive koronatester hos Armenias U21-landslag i fotball har ført til at EM-kvalifiseringskampene mot Sverige og Island er avlyst.

Begge kampene skulle på grunn av krigshandlingene i Nagorno-Karabakh spilles på nøytral bane på Kypros henholdsvis fredag 13, og onsdag 18. november, men Uefa melder nå at de ikke vil bli avviklet.

Sveriges fotballforbund skriver på sitt nettsted at Armenia-troppen rammet av «et stort antall» koronasmittetilfeller, og på grunn av situasjonen i Nagorno-Karabakh har man ikke anledning til å komplettere troppen med andre spillere.

– Ideelt sett ønsker vi at kamper skal avgjøres på banen, men i dagens situasjon må vi være forberedt på alt. Vi har største respekt for at armenerne befinner seg i en veldig situasjon, sier Sveriges landslagstrener Claes Eriksson.

Trolig vil Sverige bli tilkjent seier med 3-0 i målscore, men saken skal først behandles av Uefas disiplinærkomité. Svenskene er ett poeng bak Italia og Irland i sin gruppe og kjemper om plass i EM-sluttspillet. Laget kan nå rette oppmerksomheten mot den kanskje avgjørende bortekampen mot Italia neste uke.

