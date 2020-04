Smitteekspert til BBC: – OL i 2021 usannsynlig uten vaksine

Tokyo2020-president Yoshiro Mori og koordineringskommisjonens leder John Coates under en pressekonferanse for Tokyo-lekene torsdag. En ledende smitteekspert sier til BBC at hun ikke tror lekene kan gjennomføres om det ikke utvikles en vaksine i tide. Foto: Kazuhiro Nogi, Pool via AP / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)