Smitteverneksperter mener det er for tidlig å beslutte åpning av fotballen

Norge må se effekten av den forsiktige åpningen som er gjort før det besluttes å sette i gang fotballen, mener smitteverneksperter.

Norges Fotballforbund (NFF) og Norges idrettsforbund (NIF) har lagt stort press på norske myndigheter for å få lov til å starte med organisert trening 10. mai og ordinære fotballkamper 15. juni. NFF og NIF har valgt å be om at det først åpnes opp for organisert fotball på elitenivå.

Som et ledd i dette arbeidet har idrettens organer utarbeidet en veileder, som har vært til smittefaglig vurdering hos Folkehelseinstituttet (FHI). Politikere på Stortinget har stilt seg bak NFFs ønske om sesongåpning før sommerferien.

– Ikke over

Smitteverneksperter NTB har snakket med mener at det nå er om å gjøre ikke å fatte forhastede beslutninger og sier det er for tidlig å si noe om hva som skjer etter 15. juni.

– Koronaepidemien er ikke over, og vi vet ikke hvordan den utvikler seg. Vi har så vidt begynt å åpne opp. Vi må gjøre det litt og litt og så må vi se hvordan det går, sier Svein Høegh Henrichsen, som er seniorrådgiver i Helsedirektoratet, til NTB.

Han mener det kan være en fare for at myndighetene må snu og stramme til, dersom det viser seg at økt aktivitet i samfunnet fører til økt smittespredning.

Må bruke mai

Professor Siri Forsmo ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU støtter Høegh Henriksen og sier at hun ville ha brukt mai måned for å se om smittetoppen i Norge er nådd.

– Det høres litt tidlig ut, sier Forsmo med henvisning til datoene NFF selv har satt for oppstart av trening og kamper.

Hun peker også på at selv om fotballspillerne selv neppe vil være veldig utsatt, kan denne typen idrettsaktivitet føre til økt smitte i samfunnet. Hun er også skeptisk bruk av ressurser knyttet til testing og smittesporing som må iverksettes når fotballspillerne slippes ut på gressmatten.

– Det vil bli en omfattende smittesporing dersom en fotballspiller blir smittet med koronavirus. Og det brukes allerede mye ressurser på dette ute i kommunene, sier hun.

– Forsvarlig

Are Berg ved FHI har gitt råd til NFF og NIF i deres arbeid med en veileder for tiltak som må iverksettes for at fotballen igjen kan begynne å rulle. Han sier han som fagperson går god for de rent smittevernfaglige tiltakene som er foreslått i veilederen, blant annet knyttet til hygiene og regler for karantene.

- Det er smittevernfaglig forsvarlig det som står der. Men det er mange andre hensyn som må veies, og vi har ikke satt det inn i et større samfunnsmessig perspektiv. Det er andre som skal fatte beslutninger om dette, sier Berg til NTB.

– Ikke forsøkskaniner

Det er uklart når regjeringen vil fatte beslutninger som påvirker muligheten til å trene og spille fotballkamper på toppnivå. Kulturminister Abid Raja sa tirsdag til TV 2 at idretten må smøre seg med tålmodighet og vil ikke at spillere i Eliteserien skal være forsøkskaniner.

– Vi driver ikke forsøk når det gjelder liv og helse. Jeg vil veldig gjerne at idretten skal komme i gang, men idretten må også være vårt felles ansvar bevisst, sa Raja.

Aps kultur- og idrettspolitiske talsperson Trond Giske er en av dem som mener regjeringen må bidra til å legge forholdene til rette for elitefotballen.

– Vi trenger mye penger for å hjelpe breddeidretten. Da må den delen av idretten som kan stå på egne bein gis muligheten til å gjøre det, sier Giske til NTB.

