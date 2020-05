Smurningsfabrikanter truer med å ta fluorforbud til retten

13 smurningsfabrikanter vil gå til erstatningssøksmål på 100 millioner kroner hvis FIS innfører sitt varslede forbud mot fluor.

Det kan gå mot en smurningskrig dersom FIS-styret mandag vedtar totalforbud, skriver den svenske avisen Expressen.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har i lengre tid jobbet med et totalforbud mot fluorsmurning. Forbudet skal innføres både av helse- og miljømessige årsaker.

– Dette handler om at FIS vil sette seg over EUs regelverk, sier den svenske tidligere landslagsløperen Christer Majbäck, som er eier av smurningsprodusenten Skigo.

EU besluttet for flere år siden at det farlige stoffet PFOA skal begrenses radikalt i fluorprodukter fra og med 4. juli i år. Smurningsfabrikantene har tilpasset seg EUs grenseverdier og motsetter seg et totalforbud.

– Har ikke forstått

– Det er viktig å få si at vi ikke på noen måte er negative til miljøsaken. Vi vil ta ansvar og vil ikke ødelegge miljøet, tvert imot. Men i dette spørsmålet har ikke FIS forstått hva det handler om, sier Majbäck til Expressen.

De 13 fabrikantene hadde et videomøte tirsdag hvor de bestemte seg for å gå til rettslige skritt mot FIS hvis forbudet blir klubbet igjennom mandag.

– Da blir det synd på langrennssporten, sier Majbäck.

Lobby

Mangelen på en måte å teste skiene slik at man umiddelbart får beskjed om noen har brutt fluorforbudet har bremset endelig vedtak om totalforbud, men ifølge konkurransedirektør Pierre Mignerey i FIS vil en kontrollmaskin være klar til høsten. Dermed ligger det an til at forbudet tas opp til votering på mandagens videostyremøte.

Smurningsprodusentene vil før det drive lobbyvirksomhet for å overbevise styret om at forbud er «helt feil beslutning». Lykkes ikke det, vil italienske Maplus på vegne av bransjen levere søksmål mot FIS.

