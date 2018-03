Søndagens Premier League-rykter

Pogba-salg skal finansiere stjernekjøpene på Old Trafford, hevder storavis.

Engelske The Mirror hevder søndag at Manchester United er klare til å selge Paul Pogba til sommeren. José Mourinho skal ha mistet tålmodigheten med franskmannen, som ikke har fungert optimalt i hans system den siste tiden, og skal nå ønske å se superstjernen forlate Old Trafford.

Salget av Pogba skal lede til en rekke ankomster for Manchester United, skriver The Mirror videre. José Mourinho skal nemlig ha siktet seg ut Real Madrid-duoen Toni Kroos og Raphael Varane, samt Alex Sandro fra Juventus og Marco Verratti fra Paris Saint-Germain når overgangsvinduet åpner til sommeren.

Det kan tyde på at ting skjer i Paris da The Guardian melder at Paris Saint-Germain har startet forhandlinger med agentene til Antonio Conte. Det kan se ut til italieneren er ferdig i Chelsea etter en trøblete sesong, mens PSG-trener Unai Emery sitter utrygt etter den tidlige Champions League-exiten mot Real Madrid. José Mourinho fra Manchester United, Diego Simeone fra Atlético Madrid og Massimiliano Allegri fra Juventus blir også vurdert som ny hovedtrener i Paris, skriver den engelske avisen.

Den tyske avisen Bild hevder at Thomas Tuchel har sagt nei til trenerjobben i Bayern München, fordi han allerede nærmer seg en stor trenerjobb i et annet europeisk land. Ifølge tyske Sport1 skal det dreie seg om jobben som Arsenal-trener.

Mohamed Salah har vært en åpenbaring for Liverpool denne sesongen, og ifølge The Mirror skal han nå ha avvist en overgang til Real Madrid. Videre kan det også gå mot ny kontrakt på Anfield for den egyptiske 25-åringen.

En som kan være på vei vekk fra Anfield er Emre Can. Den tyske midtbanespilleren har kontrakt ut sesongen med Liverpool, og skal ha fortalt klubben at han ikke signerer ny kontrakt før klubben går med på å betale 200.000 pund (rundt 2.2 millioner kroner) i uka, skriver The Mirror.

TuttoSport hevder at en klubb skal ha sagt seg villige til å betale utkjøpsklausulen i kontrakten til den albanske høyrebacken Elseid Hysaj. Klausulen lyder på 50 millioner euro (rundt 480 millioner kroner), og klubber som Arsenal og Manchester United har tidligere blitt koblet med Napoli-backen.

Everton skal ha begynt planleggingen for neste sesong, og følger utviklingen rundt Porto-spiss Moussa Marega tett, hevder den portugisiske avisen A Bola.

Også Crystal Palace gjør klar til sommeren, skal vi tro spanske Marca. De hevder nemlig at London-klubben følger med på den spanske høyrebacken Joan Sastre, som til daglig spiller i Real Mallorca. Også Atlético Madrid og Tottenham følger med på 20-åringen, skriver avisen.

