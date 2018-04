Søndagens Premier League-rykter

Endelig en vinner i kampen om Griezmann?

Jakten på Antoine Griezmann kan være over, skal vi tro The Sun. De hevder nemlig at den franske superstjernen, som til daglig spiller i Atlético Madrid, har bestemt seg for å signere for Barcelona. Han skal dermed ha takket nei til en ovegang til Manchester United, skriver avisen.

Manchester United skal likevel ha pekt seg ut en av La Ligas største stjerner, skriver The Mirror. De mener nemlig at klubben er klare til å selge Anthony Martial for å finansiere et kjøp av Gareth Bale fra Real Madrid.

Selv skal Real Madrid være interesserte i å hente tilbake Álvaro Morata fra Chelsea, skal vi tro Daily Express. Chelsea knuste sin egen overgangsrekord da de hentet Morata fra nettopp Madrid sommeren 2017.

Chelsea skal også være klare til å legge mye penger på bordet for å skaffe seg Jamaal Lascelles fra Newcastle, skal vi tro The Mirror. De hevder at de blåkledde har sett seg ut 24-åringen som en potensiell arvtager til legenden John Terry.

Også Arsenal skal være klare til å ruste opp i forsvaret sitt. The Mirror skriver nemlig at klubben følger utviklingen rundt 18-åringen Mathijs de Ligt tett. Nederlenderen, som til daglig spiller i Ajax, har rukket å debutere for det nederlandske landslaget.

Arsenal skal også være interesserte i greske Papagiotis Retsos, ifølge The Mirror. Den greske 19-åringen spiller midtstopper for den tyske storklubben Bayer Leverkusen.

Manchester United skal også være interesserte i å styrke forsvaret, og i følge den algirske nettsiden Le Butuer så er klubben meget interesserte i Faouzi Ghoulam. Den algirske venstrebacken, som til daglig spiller i Napoli, skal også være ønsket av Bayern München, hevder nettstedet.

På trenersiden kan det også bli omrokkeringer, og The Sun hevder at Chelsea ønsker å erstatte Antonio Conte med Mauricio Pochettino fra Tottenham. Chelseas italienske trener har ett år igjen av sin nåværende kontrakt etter denne sesongen.

