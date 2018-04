Søndagens Premier League-rykter

Liverpool ønsker å knytte seg til sin egyptiske superstjerne i mange år fremover.

Liverpool skal stå klare til å doble lønna til Mohamed Salah, og knytte han til en ny kontrakt på Anfield, skal vi tro The Sun. De skriver at Salah tjener 90.000 pund (rundt én million kroner) i uka, men at klubben nå vil gi han 185.000 (rundt to millioner kroner) i ukeslønn for å si nei til klubber som Real Madrid.

Mye tyder på at Toby Alderweireld er ferdig i Tottenham til sommeren. Belgieren har falt i unåde hos trener Mauricio Pochettino, og nå skriver The Sun at både Manchester United og Chelsea jager den tidligere Atlético Madrid-stopperen.

Tottenham skal uansett stå klare til å hente inn Sergej Milinkovic-Savic og Ciro Immobile fra Lazio, melder The Mirror. Den serbiske midtbanemaskinen har tidligere vært koblet til Manchester United og Manchester City, mens Immobile er Serie As toppscorer med 29 nettkjenninger.

Les mer: - Gerrard tar over Rangers

Den italienske TV-kanalen RAI Sport hevder at Juventus er "veldig, veldig, veldig optimistiske" over å signere Emre Can fra Liverpool. Den tyske midtbanespilleren står uten kontrakt med de rødkledde fra Merseyside etter denne sesongen.

Også Manchester United kan miste en av sine stjerner til Juventus, skal vi tro CalcioMercato. De hevder nemlig at den italienske storklubben er i samtaler med representantene til Anthony Martial rundt en overgang.

The Mirror hevder at Arsenal har siktet seg ut den sveitsiske playmakeren Djibril Sow. 21-åringen spiller til daglig i Young Boys denne sesongen, som suverent leder den sveitsiske toppdivisjonen.

Everton skal ha gått lei av både trener Sam Allardyce og stjernespiller Wayne Rooney, hevder The Mirror. Også styreformann Bill Kenwright kan være på vei ut av klubben, hevder avisen. Rooney ankom moderklubben fra Manchester United før denne sesongen.

En spiller Everton gjerne ser ankomme skal være Ben Gibson fra Middlesbrough. Midtstopperen skal være en ettertraktet mann, for The Sun hevder nemlig at West Ham og Leicester også gjerne ønsker 25-åringen.

Mest sett siste uken