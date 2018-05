Søndagens Premier League-rykter

José Mourinho vil snyte Real Madrid for sommerens store overgang.

Manchester United skal stå klare til å legge over 200 millioner pund (rundt 2.1 milliarder kroner), samt en årlig lønning på 30 millioner pund (rundt 330 millioner kroner) for å sikre seg Neymar fra PSG. The Mirror melder at United har gitt beskjed til Neymars far at de gjerne vil sikre seg 26-åringen foran snuta på Real Madrid.

Daily Mail skriver at Manchester City ønsker å bruke 110 millioner pund (rundt 1.2 milliarder kroner) på å sikre seg Riyad Mahrez fra Leicester, og Jorginho fra Napoli. City forsøkte å signere førstnevnte i januar, men kom aldri i mål med en avtale.

Wilfried Zaha er et annet navn som kobles til Manchester City, og ifølge The Mirror skal Pep Guardiola stå klar til å legge 50 millioner pund (rundt 545 millioner kroner) for å sikre seg Crystal Palaces dynamiske angriper.

En spiller det skal bli vanskelig å signere er Ryan Sessegnon, skal vi tro The Sun. De skriver nemlig at Fulham forlanger 100 millioner pund (rundt én milliard kroner) for 17-åringen. Han har blitt koblet med klubber som Tottenham og Manchester United.

Ryktene svirrer rundt Álvaro Morata, som ikke ser ut til å finne seg til rette i Chelsea. Nå skriver Sky Sports at Juventus har gjort det klart at de ønsker å hente tilbake den italienske spissen, som var innom klubben på et kort opphold.

Talksport hevder at Emre Can sin overgang til Juventus er klar, men at klubben venter med å bekrefte avtalen til etter Champions League-finalen. Der møter Liverpool, Cans nåværende klubb, Real Madrid. Cans kontrakt med Liverpool går ut til sommeren.

Ifølge The Mirror kan det være duket for en gammel kjenning på Anfield. Pepe Reina skal nemlig være aktuell for en plass i Liverpool. Den spanske keeperen var innom Liverpool fra 2005 til 2014, og har de siste sesongene spilt i Napoli. Han står uten kontrakt etter denne sesongen.

Det er fortsatt uvisst hvem som tar over Arsenal etter Arsene Wenger, men Daily Express mener å vite at spanske Unai Emery er et alternativ. Spanjolen er ferdig i PSG etter denne sesongen, og har tidligere trent storlag som Sevilla og Valencia.

Callum Lang har imponert på lån for Morecambe i League Two denne sesongen, og ifølge ESPN skal Everton være interessert i å sikre seg den 19 år gamle angriperen. Han har 10 scoringer på 30 kamper denne sesongen, og eies av Wigan.

