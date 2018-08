Søndagens Premier League-rykter

Manchester United sendte aldri bud på Spurs-spillere, men skal ha prøvd å sikre seg Juventus-spiss.

Arsenal-profilen Aaron Ramsey (27) er klar for å gjøre som lagkompisen Mesut Özil, skriver Mail on Sunday. Waliseren vil angivelig vente til januar med å diskutere en løsning med klubben angående en ny kontrakt.

Italienske Calciomercato hevder Juventus-spissen Mario Mandzukic (32) avslo en mulighet for å gå til Manchester United i sommer.

Ifølge Sunday Mirror prøvde Manchester United derimot ikke å kjøpe fri verken Toby Alderweireld (29) eller Danny Rose (28) fra Tottenham i løpet av sommervinduet. De røde djevelene skal derimot ha spurt Spurs-ledelsen om det var noe interesse utenfra for å sikre seg duoen.

Anthony Martial (22) er innstilt på å bli værende i Manchester United. Han er glad for at klubben nektet å selge ham i sommer, på tross av manager José Mourinhos ønske, melder Sunday Telegraph. Konkurrenten Sunday Mirror skriver samtidig at Martial har forlenget leieavtalen for huset han bor i med tolv nye måneder.

Ifølge Daily Records opplysninger er ikke burvokter David de Gea (27) og Manchester United nær en ny og lengre avtale. Spanjolen skal være innstilt på å få like god lønn som klubbens to best betalte spillere, Paul Pogba og Alexis Sánchez.

Sun mener å vite at Manchester United muligens kan gjenoppta interessen for italienske Lorenzo Pellegrini (22) i januar. Han kan brukes omtrent overalt i midtbaneleddet, og bidro med tre mål for Roma i Serie A forrige sesong.

Samme avis rapporterer at Monaco er interessert i å hente Englands midtbanespiller Ruben Loftus-Cheek (22) på et sesonglangt lån fra Chelsea.

Belgiske Het Nieuwsblad påstår at Eden Hazard ville forlatt Chelsea til fordel for Real Madrid i sommer hvis Zinedine Zidane hadde fortsatt som trener i sistnevnte klubb.

Chelsea har rykket ut for å avfeie at eier Roman Abramovitsj er klar for å selge klubben. Det melder Evening Standard.

Leicester planlegger å lokke Blackburns offensive midtbaneprofil Bradley Dack (24) til King Power Stadium i januarvinduet. Også dette ifølge Sun on Sunday.

GIGANTBUD PÅ VEI? Christian Eriksen er i kikkerten til mesterlaget i Frankrike.

Sunday Express påstår at Paris Saint-Germain er beredt til å betale 100 millioner pund, eller rundt 1,07 milliarder kroner, for å kjøpe fri Tottenham-stjernen Christian Eriksen (26).

Samtidig meldes det fra spanske AS at en eventuell Kylian Mbappé-overgang bort fra PSG til Real Madrid kan bli en realitet dersom pariserne får sanksjoner etter Financial Fair Play-etterforskningen.

West Ham vurderer å låne ut stoppertalentet Reece Oxford (19) igjen. Nederlandske AZ og den spanske klubben Eibar skal være interessert i en leieavtale, skriver Mail on Sunday.

Rafael Benítez anser det som lite trolig at jobbfframtida hans i Newcastle blir noe klarere før etter neste overgangsvindu i januar. Det melder Newcastle Chronicle.

