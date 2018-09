Søndagens Premier League-rykter

Manchester City inn i kampen om midtbanejuvel, mens Leroy Sané blir forsøkt hentet til Italia.

Her er helgas siste ryktespalte med det oppdateringer fra søndagsavisene og diverse andre medier ute i Europa:

Arsenal hadde ifølge BeIn Sports sjansen til å hente Liverpools Virgil van Dijk (27) da han spilte i Celtic. The Gunners valgte likevel å droppe nederlenderen, angivelig fordi han var for nonsjalant i spillestilen.

Det ble lenge rapportert i sommer at Tottenham var ute etter å sikre seg Aston Villa-juvelen Jack Grealish (22). Et kjøp ble det likevel aldri noe av, og nå melder Sunday Express at Grealish kommer til å avslå eventuelle nye framstøt fra Spurs.

Den offenisve midtbanespilleren kommer isteden til å forlenge avtalen med Villa, skal vi tro den tabloide søndagsavisa.

VRAKER NYE TILBUD? Aston Villa-profilen Jack Grealish nærmer seg en ny avtale på Villa Park.

Ajax-angriperen David Neres (21) blir derimot koblet til Tottenham av Calciomercato, som også mener brasilianeren er aktuell for Roma.

Samme kilde hevder Juventus-formann Andrea Agnelli ønsker at klubben skal forsøke å hente Leroy Sané fra Manchester City.

De lyseblå fra Manchester kaster seg samtidig inn i kampen om signaturen til Frenkie de Jong (21), mener Sunday Mirror å vite. Pep Guardiolas mannskap må komme blant andre Manchester United i forkjøpet dersom de skal få tak i Ajax' midtbanespiller, som også kan brukes i midtforsvaret.

Daily Star Sunday gjentar også opplysningen om at Adrien Rabiot (23) kan komme tilbake til Manchester City når avtalen med Paris Saint-Germain løper ut til sommeren. Rabiot var en kort periode innom Citys ungdomsavdeling helt tilbake i 2008.

Les mer:

Wolverhampton satser stort og kommer til å ta flere grep i tida framover. Ifølge Sunday Mirror skal Wolves utvide akademibudsjettet sitt betydelig. Med dette vil ulvene forsøke å konkurrere mot storklubber som Manchester City og Chelsea om de beste talentene på kloden.

Everton-keeper Jordan Pickford (24) kom mer med en innrømmelse overfor Sunday Telegraph: Manchester United-målvakt David de Gea (27) er verdens beste mellom stengene, mener Englands førstevalg Pickford.

Han er ikke den eneste beundreren av spillere som har hatt Old Trafford som hjemmebane. Chelseas Mateo Kovacic (24) sier til Sun on Sunday at han ser på Youtube-videoer av Paul Scholes for å bli en bedre fotballspiller.

Det er mange i Newcastle som ikke kommer overens med klubbeieren Mike Ashley.

Eks-manager Kevin Keegan går hardt ut mot Ashley i selvbiogragfien sin. Ifølge Keegan har han vært nødt til å gå forkledd for å slippe inn på St. James' Park etter å ha kommet på kant med den omstridte eieren.

Mest sett siste uken