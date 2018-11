Søndagens Premier League-rykter

Manchester United vil styrke seg defensivt, mens Ajax-stjerner både velger og vraker Premier League-giganter.

Manchester United planlegger å legge inn et kjempebud for å hente Englands landslagskeeper Jordan Pickford (24) fra Everton, hvis David de Gea (28) ikke forlenger avtalen på Old Trafford. Dette ifølge Sun on Sunday, som mener budet kan komme opp i over 650 millioner kroner.

Samme avis skriver at Ashley Young (33) er klar for å gå ned i lønn for å få fortsette i Manchester United. Den nåværende avtalen til den aldrende backen Young utløper etter seongen.

Daily Star Sunday mener å vite at Manchester United-manager ønsker seg West Ham-talentet Declan Rice (19). Midtstopperen er irsk landslagsspiller og har utviklet seg raskt de siste par årene.

En annen interessant midtstopper for Mourinho er ifølge Sunday Express Brightons Lewis Dunk (27). Han debuterte nylig for Englands landslag mot USA.

Mail on Sunday skriver at Manchester United, Chelsea, Manchester City, Liverpool og Tottenham alle følger med på den brasilianske 18-åringen Bruno Roberto. Den offensive midtbanespilleren har nylig spilt seg inn på laget til Atletico Mineiro i hjemlandet.

En kar som kan være på vei bort fra Manchester United er den ivorianske midtstopperen Eric Bailly (24), skal vi tro Mail on Sunday. Paris Saint-Germain skal nå ha meldt seg på blant de interesserte, som også inkluderer Tottenham og Arsenal.

Manchester City har ifølge Sunday Mirror vunnet kappløpet mot Barcelona om å sikre seg Ajax' solide midtbanespiller Frenkie de Jong (21). Han kommer angivelig til å koste bortimot 662 millioner kroner å kjøpe fri.

Håpet om å sikre seg Ajax-midtstopper Matthijs de Ligt (19) fra Ajax svinner for Liverpool. Sunday Mirror mener nemlig at unggutten nærmer seg en overgang til Barcelona.

PÅ FLYTTEFOT? Den unge Ajax-duoen Matthijs de Ligt (til venstre) og Frenkie de Jong snakker muligens om hva fotballframtida bringer. Her avbildet etter å ha vunnet mot Frankrike med Nederland nylig.

Liverpool skal derimot være beredt til å selge Fabinho (25) for å kunne kjøpe fri Christian Pulisic (20) fra Borussia Dortmund. Dette er også opplysninger fra Sunday Mirror. Prislappen på offensive Pulisic er angivelig på nærmere 760 millioner kroner, og Chelsea vurderer også å gjøre framstøt for å hente amerikaneren.

En annen som nærmer seg en overgang til Liverpool er Hoffenheims tyske landslagsspiller Kerem Demirbay (25). Midtbanespilleren kan komme inn stadionportene på Anfield allerede i januar, hevder Sunday Express.

Marca rapporterer at Marseille er ute etter å hente tilbake Chelsea-spissen Michy Batshuayi (25) til den franske sørkysten. Spissen, som for tida er på utlån i Valencia tilhørte Marseille i to sesonger før Chelsea kjøpte ham i 2016.

Chelsea kommer ikke til å hindre Ruben Loftus-Cheek (22) i å dra fra Stamford Bridge dersom han ønsker det, melder Daily Star Sunday.

Sun on Sunday påstår at Arsenals Aaron Ramsey (27) kommer til å tjene 112,8 millioner årlig hvis han gjennomfører et klubbskifte til Juventus.

Salomón Rondon (29) håper at overgangen til Newcastle blir permanent når utlånsperioden fra West Bromwich er over. Planen til venezuelaneren er å score mål jevnlig for å overbevise alle parter, skriver Newcastle Chronicle.

