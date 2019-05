Søndagens Premier League-rykter

Har Memphis Depay spilt sin siste kamp for Lyon?

Vi starter søndagens ryktespalte med å nevne denne saken fra lørdag kveld, hvor det kommer frem at Ajax-talentet Mathijs de Ligt er nær en overgang til Manchester United.

Den saken kan du lese her!

Mye tyder på at United vil være aktive på overgangsmarkedet i sommer. Sunday Express mener å vite at Juventus er villige til å sende Paulo Dybala og Alex Sandro til Manchester, så lenge de får Paul Pogba tilbake til Torino.

Samme avis melder også at Joao Felix i Benfica vil koste United mer enn 105 millioner euro, noe som vil være en ny overgangsrekord i den portugisiske ligaen.

Joao Pedro spiller i dag for Fluminense, men har vært ryktet med en overgang til Watford. Nå skal Liverpool være interessert i å kuppe den avtalen, skriver Globoesporte.

Victor Moses går en usikker fremtid i møte. Football London skriver at vingen ønsker å avbryte låneoppholdet hos tyrkiske Fenerbache, og at spilleren ønsker å bli gjenforent med Antonio Conte - denne gangen i Inter.

Memphis Depay ble aldri en hit i United, men i Lyon har nederlenderen gjort sakene sine svært bra. På lørdag kunne det se ut som spilleren takket for seg i Lyon med et innlegg fra Instagram, og spekulasjonene om hvor veien går videre har for lengst begynt.

Flere toppklubber i Europa skal være interessert i spilleren, deriblant Liverpool.

David Silva kan ha spilt sin siste kamp for Manchester City, skriver The Sun. Spanjolen skal ha fått et svært lukrativt tilbud fra en klubb i Qatar.

Danny Welbeck er på utgående kontrakt i Arsenal, og er en ønsket mann dette overgangsvinduet. Lazio, Everton, Newcastle og West Ham skal alle ønske seg spilleren, skriver Sun.