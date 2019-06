Søndagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær er på spillerjakt.

Sunday Mirror skriver at Manchester United ønsker å hente Gareth Bale på lån i sommer. Lørdag ble det spekulert i at Bale kan inngå i en byttehandel som sender Paul Pogba til Real Madrid.

Ole Gunnar Solskjær ser også fremdeles ut til å jakte en ny midtstopper. Sunday Express hevder nordmannen er mest interessert i Harry Maguire (26) fra Leicester og Toby Alderweireld (30) fra Tottenham.

Skulle Toby Alderweireld (30) forsvinne fra Tottenham, skal klubben allerede ha sett seg ut sin erstatter. Nathan Ake (24) fra Bournemouth skal være ønsket hos Spurs, og de står klare med 40 millioner pund for å sikre seg midtstopperen skriver The Sun.

Sunday Mirror kommer med den overraskende meldingen om at José Mourinho skal ha fortalt nære venner at han ville tatt et tilbud om å bli manager i Newcastle seriøst. Han skal ha sagt at han er åpen for å møte klubbens potensielt nye eier, sjeik Khaled bin Zayed Al Nehayan.

Arsenal skal være nær ved å signere Sampdoria-duoen Dennis Praet (25) og Joachim Andersen (23). Det skriver Gazzetta dello Sport.

I den spanske avisen Sport hevdes det at Arsenal er nær ved å kjøpe Yannick Carrasco (25) fra kinesiske Dalian Yifang. Carrasco spilte tidligere i Atlético Madrid.

Liverpool skal være villige til å selge Harry Wilson (22) i sommer. Kantspilleren har levert varene på lån i Derby det siste året, og Liverpool håper å få over 20 millioner pund for han, skriver Mirror. Avisen hevder Hoffenheim og RB Leipzig skal være interesserte i Wilson.