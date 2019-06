Søndagens Premier League-rykter

Rykter om gigantbud på Liverpools stjernespiller.

Det har kommet rykter om to gigantbud på Liverpools storstjerne Mohamed Salah. Real Madrid og Juventus skal ha forhørt seg om spilleren og vært villig til å legge svimlende 150 millioner pund på bordet, ifølge The Mirror.

Manchester Uniteds franske stjerne skal være klar for å streike seg til en overgang til Real Madrid, det melder ABC i Spania.

Ole Gunnar Solskjær vil også ha spillere inn portene på Old Trafford denne sommeren. Manchester United skal være interessert i å signere Issa Diop fra West Ham for rundt 45 millioner pund, ifølge Sky Sports.

Manchester United har også vært interessert i Antoine Griezmann, men det ser ut til at den overgangen ikke blir noe av. Franskmannen ser ut til å ende opp i Barcelona, ifølge The Mirror.

Real Madrid og Barcelona er interessert i Marcus Rashford. Nå melder The Sun at Manchester United vil tilby spissen en ny kontrakt på hele 350 000 pund i uka for at han skal bli værende på Old Trafford.

Ifølge The Mirror skal Harry Maguire ha en avtale med Leicester om at han kan forlate klubben denne sommeren. Dermed kan en overgang være på trappene for den engelske midtstopperen.

Den engelske backen Kieran Trippier skal være ønsket av Juventus. Den italienske seriemesteren tenker på et bud på ca 45 millioner pund, ifølge The Times.

Hos Crystal Palace har den belgiske spissen Christian Benteke vært linket til en overgang til Kina, men nå sier Benteke selv at han ønsker å bli værende i Crystal Palace, ifølge Standard.

AC Milan vurderer å tilby Franck Kessie til Arsenal i bytte mot Lucas Torreira, det melder Gazzetta dello Sport.

Tiemoue Bakayoko vender etter alle solemerker tilbake til Chelsea etter utlånet til AC Milan. Nå snakker han allerede om fremtiden og sier at han en dag har lyst til å spille for PSG, ifølge L'Equipe.

Ajax-spiller David Neres imponerte stort forrige sesong. Nå skal kollegaen på landslaget, Richarlison ha fortalt lagkompisen om at han må få til en overgang til Everton, dette ifølge Liverpool Echo.

West Ham skal ha fått et bud på Uruguay-spiss Maxi Gomez akseptert av Celta Vigo, ifølge Sky Sports.

Everton, angrepsspilleren som er i Brasils Copa America-tropp, har uttalt at hans spillestil kan passe inn i Manchester United, ifølge Daily Mail. Everton spiller i dag for den brasilianske klubben Gremio.

Jürgen Klopp skal se seg om etter en ny reservekeeper. Han har sett seg ut Alex MacCarthy fra Southampton som erstatter for Simon Mignolet, ifølge The Mirror.

Arsenal forbereder et tredje bud på Lorient-spiller Alexis Claude-Maurice, ifølge Metro.

Crystal Palace skal ha kontaktet Atalanta med tanke på en overgang for Timothy Castagne, ifølge Het Laatste Nieuws.

Et bud fra West Ham skal ha tikket inn på Eibars Joan Jordan. Budet skal være på 23 millioner pund, ifølge Sky Sports.

Nyopprykkede Norwich vil signere Strasbourg-spiller Nuno da Costa, ifølge The Sun.

En annen nyopprykket klubb, Aston Villa, ønsker å låne Ethan Ampadu fra Chelsea neste sesong, ifølge The Guardian.

Aston Villa skal også lede an i kampen om Jack Butlands underskrift. Bournemouth skal også være interessert i keeperen, ifølge Daily Mail.