Søndagens Premier League-rykter

Nærmer seg avklaring rundt Crystal Palace-spiller.

Alt tyder på at Aaron Wan-Bissaka snart blir klar som Manchester United-spiller. Crystal Palace og Manchester United skal ha hatt ny møtevirksomhet i helgen, og skal ha blitt enige om en overgangssum for 21-åringen, skriver Daily Mail.

Så langt har ikke Ole Gunnar Solskjær og Ed Woodward kommet i arbeidet med å hente Christian Eriksen til Old Trafford, men Mirror skriver at dansken vurderer et klubbskifte til enten United eller Juventus, ettersom overgangen til Real Madrid skal ha strandet.

Vi legger til at Mauro Icardi kan bli en del av en avtale med Inter som sender Romelu Lukaku andre vei, og at Moussa Dembele har bekreftet at han blir værende i Lyon også neste sesong, så har vi notert oss det meste av United-stoff denne søndagen. Det er henholdsvis Express og Goal som kommer med påstandene.

I den blå delen av Manchester nærmer de seg en signering, nemlig Asier Riesgo fra Eibar. Målvakten på 35 kan annonseres klar for klubben i løpet av kort tid, skriver spanske Mundo Deportivo.

Asmir Begovic har lang fartstid i Premier League, og skal nå ønske seg mer regelmessig spilletid. Watford, Stoke, Celtic og Olympiakos skal alle være interessert i 32-åringen.

Leroy Sane blir også værende i Manchester, skriver The Sun. Tyskeren har vært koblet til Bayern München i sommer, men skal altså ha bestemt seg for å kjempe om en plass i Pep Guardiolas lag.

I Derby jobbes det hardt for å beholde Frank Lampard i sjefsstolen. Chelsea-legenden er ønsket som Maurizio Sarris erstatter på Stamford Bridge, og Derby skal være klare til å tilby treneren en årslønn på ti millioner pund for å friste han til å bli værende, skriver Daily Star.

Arsenal jakter Christopher Nkunku, som i dag psiller for Paris Saint-Germain. 21-åringen er også ønsket av RB Leipzig, melder L`Equipe.

Harry Maguire trykket «like» på et Instagram-innlegg som koblet han til Manchester United, noe som satt fart på ryktemølla. Da er det herlig å se at Leicester-stopperen ser humoren i det hele:

Jack Clarke kan snart bli klar som Tottenham-spiller, skriver Express, som legger til at talentet på 18 år i så fall lånes tilbake til Championship-klubben.

West Ham ønsker seg forsterkninger på topp, og har bestemt seg for å gå for Maxi Gomes som spiller i Celta Vigo, heller enn Bournemouths Callum Wilson, skriver Evening Standard.