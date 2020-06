Sneijder åpner opp om alkoholproblemene: - Vodkaflasken var min bestevenn

Wesley Sneijder letter på sløret i ny biografi.

Den nederlandske fotballprofilen kan se tilbake på en innholdsrik og imponerende karriere, men ikke alt har vært en dans på roser.

Det kommer frem i Sneijders biografi som slippes i hjemlandet førstkommende fredag.

I boken åpner fotballprofilen blant annet opp om sitt eget alkoholmisbruk og livet som møtte ham da han signerte for Real Madrid i 2007.

- Jeg var ikke klar over at det å gå til Real Madrid også innebar at jeg også gikk til Madrids uteliv. Jeg ble dratt inn i det. Jeg var ung. Jeg elsket suksessen og oppmerksomheten, skriver Sneijder i boken som blant annet er omtalt av engelske Daily Mail.

FOTBALLSTJERNE: Wesley Sneijder har hatt en imponerende karriere til tross de mange problemene. Foto: Karim Jaafar (AFP)

Alkoholmisbruk



Festlighetene skulle imidlertid etter hvert få konsekvenser for Sneijder. I boken åpner han nemlig opp om det som utviklet seg til å bli et alkoholproblem.

- Jeg brukte ikke narkotika, men jeg drakk alkohol og hadde en rock 'n' roll-livsstil som en av stjernene på Real Madrid. Alt jeg drev med ble holdt skjult. Til og med da jeg var dritings og betalte flere tusen euro for drinkene til alle på utestedene, forklarer nederlenderen.

Drikkingen fikk imidlertid konsekvenser.

Ramano Streekstra, fotballspillerens første kone, skilte seg fra Sneijder i 2009. Det samme gjorde hans andre kone som følge av alkoholmisbruket.

- Jeg forstod ikke at vodkaflasken hadde blitt min beste venn, skriver Sneijder.

Fikk klar beskjed



Nederlenderen fikk imidlertid nok av advarsler.

Flere av hans lagkamerater skal ha gitt klar beskjed på at han måtte ta seg sammen.

- Ruud van Nistelrooy sa det, Arjen Robben sa det. De slaktet meg og sa at jeg måtte ta meg sammen. De sa at jeg ikke kom til å holde ut lenge hvis jeg holdt på slik, forklarer Sneijder.

Det kan virke som nederlenderen aldri tok ut maks av sitt eget potensial, skal vi tro , men han kan likevel se tilbake på en fantastisk fotballkarriere.

I løpet av karrieren spilte han VM-finale for Nederland og vant blant annet Eredivisie med Ajax, LaLiga med Real Madrid, Champions League og Serie A med Inter.