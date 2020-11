Verdenscuprennene i alpint som skulle ha vært arrangert i franske Val d'Isère neste helg er flyttet til italienske Santa Catarina grunnet snømangel.

Storslalåmrennene skulle ha vært kjørt i Frankrike 5.- og 6. desember, men blir i stedet arrangert i Italia på de samme datoene.

Etter planen skal det også kjøres fartsrenn for menn i Val d'Isère 13. til 16. desember. Det er fare for at også disse rennene må flyttes.

Det samme gjelder fartsrennene for kvinner i Val d'Isère 16. til 20. desember.



