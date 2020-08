Snooker: Katastrofestart for Maflin i VM-kvartfinalen

Kurt Maflin (37) fikk lite til å stemme på den første kvartfinaledagen i snooker-VM, og han står foran en formidabel oppgave foran tirsdagens avslutning.

Anthony McGill leder 7-1 etter mandagens åtte første partier i Sheffield. Kvartfinalen fortsetter tirsdag formiddag, og førstemann til 13 partier vinner.

Mange regnet Maflin som favoritt i kvartfinalen mot den useedede skotten Anthony McGill, men han fikk en trang start på kampen og kom kjapt under 0-3 i partier. Det meste gikk kø ut i starten av kvartfinalen for det norske håpet.

I det neste partiet reduserte Maflin til 1-3, og dermed var det klart at Norge hadde tatt et parti i en VM-kvartfinale for alle første gang. Maflin hadde muligheten til å ta det neste også, men i stedet slo McGill tilbake. I det sjette partiet spilte Maflin langt under pari, og han ga seg da han ikke lenger hadde mulighet til partiseier. Dermed var skotten oppe i 5-1.

Overlegen

McGill var fullstendig overlegen i det neste partiet, og avgjorde uten at Maflin fikk samlet seg et eneste poeng. Det norske håpet fikk bare så vidt vist seg fram.

Maflin briljerte i begynnelsen av det siste partiet for dagen. Det ble likevel en feil på et dårlig tidspunkt, og McGill kom til bordet. Der viste han ingen nåde, og dermed tok han også det siste partiet til 7-1 i sammendraget.

Maflin står foran en gedigen utfordring om det skal bli semifinalespill.

Penger

Slik er stillingen i de tre øvrige kvartfinalene: Mark J. Williams - Ronnie O'Sullivan 6-2, Judd Trump - Kyren Wilson 3-5, Mark Selby - Neil Robertson 5-3. Det gjenstår mer spill mandag for de to sistnevnte kvartfinalene.

Allerede før kvartfinalen hadde Kurt Maflin sikret seg rundt 600.000 kroner i premiepenger. Inkludert kvartfinalen blir den summen fort det dobbelte.

Maflin er født og oppvokst i London, men 37-åringen har bodd på Ensjø i Oslo siden 2003.

(©NTB)