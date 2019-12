Snøvær skaper kaos for NFF før cupfinalen: - Vurderer fra minutt til minutt

Store snømengder på Ullevaal stadion kun timer før cupfinalen mellom Viking og Haugesund skaper hodebry for et NFF som jobber på spreng: - Vi vurderer fra minutt til minutt.

Like før klokka halv 9 søndag morgen kom det første bildet på Twitter som viste et snødekket gressteppe på Ullevaal stadion.

Cupfinalen mellom Viking og Haugesund skal etter planen gå av stabelen klokka 13.15, men da Nettavisen var i kontakt med NFF like etter klokka halv 10 var fortsatt ikke snøen på banen borte.

Har traktorer klare

- Vi har fulgt været hele tiden, men det endrer seg jo stadig. Det hadde kanskje kommet mer i morgentimene enn det vi hadde trodd, innrømmer seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen til Nettavisen.

Akkurat det får TV 2s fotballekspert, Jesper Mathisen til å reagere.

- Det må kun være NFF som er overrasket at det snør i Oslo i desember. Det er like overraskende som at det normalt sett regner i Bergen, sier han til Nettavisen.

Og på Ullevaal jobbes det nå på spreng med å få bukt med det hvite snølaget som har lagt seg over hele matta. Der sitter banemannskapet og krysser fingrene.

- Banemannskapene håper det slår om til mer regn, slik at det trekker seg sammen, slik at vi kan dra det av. I motsatt fall har vi beredskap med to traktorer som er klare til å kjøre ut når vi måtte be om det. Men utgangspunktet er at vi håper den værprognosen om at det skal bli mer regn i løp av kort tid stemmer, forteller Pedersen

Han legger også til at det skal være mulig å dra over med en slange dersom regnet fører til at snøen setter seg mer sammen, siden det er varme i banen.

- Det er 15 grader i gresset, så får vi av den snøen vil spillebanen være bra. Hvis ikke må vi utpå med traktorer. Utfordringen blir nå like mye det rundt, forteller Pedersen videre.

- Evner ikke sunn fornuft

Mathisen forstår null og niks av at cupfinalen er satt såpass seint på året, til tross for at man fra neste år av vil få kampen spilt i oktober.

- Det er mange ting NFF har gjort som ser ut til at de blir overasket over de siste årene, sier han.

Mathisen synes nå syd på både Viking og Haugesund og håper forholdene forbedrer seg.

- Jeg kan for lite om traktorer, men da sier det seg selv at vi spiller på feil tid av året. Det er synd at det skal være sånne rammer. Det blir kaldt på tribunen og vanskelige spilleforhold. Vi er avhengige av å bruke sunn fornuft og ta riktige valg, og vi må få med oss supporterne, oppfordrer eksperten.

Pedersen på sin side mener at spillerforholdene kommer til å bli bra til slutt