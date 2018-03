«Snus-problemet» herjer i engelsk fotball: - Latterlig!

- Det er stort innen fotballen.

Den siste tiden har det oppstått et ramaskrik i engelsk fotball rundt bruken av snus. En artikkel i Daily Mail går så langt som å kalle det for «dop».

Det er likevel slik at snus har vært ulovlig å selge i England siden 1992 grunnet faren for kreft i leppa. Likevel har det nå kommet frem at snus har vært utbredt blant spillere i England over lang tid.

- Det er stort innen fotballen. Det kom fra Skandinavia, og flere spillere bruker det. Jeg har aldri prøvd det, men jeg ser spillere som tar det hver dag. Det er blitt en norm innen fotballen, sier Stoke-spiller Charlie Adam til BBC.

Nysgjerrighet



En spillerne som brukte snus under sitt opphold i Premier League var Erik «Panzer» Hagen. Midtstopperen var innom Wigan på lån i 2008, og er ikke enig i problemstillingen av snus på toppnivå i engelsk fotball.

LEPPA: Erik «Panzer» Hagen snuste under store deler av sin karriere.

- Det er en latterlig overskrift, men engelske aviser har en historie med det. De tror jo fortsatt at Premier League er den beste ligaen i verden, sier Hagen til Nettavisen.

Hagen fikk 28 landskamper for Norge mellom 2004 og 2007, og spilte for nevnte Wigan og Zenit St. Petersburg, mens huskes kanskje aller best for sin tid i Vålerenga.

I artikkelen fra Daily Mail kommer det frem at spillere i en klubb bøtelegges med 10.000 pund (rundt 110.000 kroner) dersom de blir funnet med snus på seg, mens en annen bøtelegger med to ukers lønn.

Tidligere har det kommet frem at Leicester-stjernen Jamie Vardy bruker «dopet», som skal være på WADAs «watchlist», til tross for at det ikke er ulovlig innen idretten.

I Norge har bruken av snus i fotball vært utbredt lenge. Bruken av snus i engelsk fotball skal også ha eksistert i over et tiår, forteller Hagen.

- De andre spillerne var nysgjerrige. Men jeg var der med to svensker, så det var ikke nytt for dem. I Russland trodde treneren at dette var «dop». Men det roet seg fort da jeg forklarte det, sier «Panzer» til Nettavisen.

Rollemodeller



Pep Guardiola i Manchester City skal ha blitt informert rundt bruken av snus.

- Jeg vet ingenting om fordelene, eller nytelsen av dette. Doktoren snakket med spillerne. Jeg fant kun ut om dette tidligere i dag da doktoren kom inn på mitt kontor for å snakke om dette, sa Guardiola ifølge BBC.

Daily Mail henviser videre til effekten dette har på unge spillere, og at bruken har blitt utbredt blant de yngre spillerne i England.

VEKKER OPPSIKT: Engelske aviser har gjort en nummer ut av at Jamie Vardy snuser.

- Jeg tror problemet er at de unge spillerne ser a-lagsgutta gjøre dette, og at det plutselig blir en ting man må gjøre, sier tidligere Liverpool- og Leeds-stopper Stephen Warnock til BBC.

Og selv om Hagen er klar på at snus ikke hadde noen spesiell påvirkning på hans prestasjoner, så er det inntrykket på yngre som er der skoen ofte trykket under hans aktive karriere.

- Den eneste påvirkningen var alle som påpekte snusingen, og at man skulle være rollemodeller. Rent sportslig så var det ikke noe negativt med det, sier Hagen.

