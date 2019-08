Søderlund-dobbel da Rosenborg slo Maribor i CL-kvalifiseringen

Rosenborg sikret seg et fantastisk utgangspunkt før returoppgjøret på Lerkendal da Maribor ble slått 3-1 borte i Champions League-kvalifiseringen.

MARIBOR - ROSENBORG 1-3:

Alexander Søderlund ble kampens store spiller med sine to mål, der 1-0-scoringen var en kanon på frispark fra rundt 30 meter.

Rosenborg-laget fikk en tung start på den første omgangen da Tore Reginiussen måtte ut med skade, men Eirik Hornelands mannskap var fullt på høyde med det slovenske laget, og i den andre omgangen sto de offensive nøkkelspillerne virkelig fram.

Alexander Søderlund ga først laget ledelsen på frispark, før han headet inn 2-0 ikke lenge etter. Vertene reduserte etter 70 minutter, men Rosenborg gikk rett i angrep og satte inn det tredje, og svært viktige, bortemålet ved Mike Jensen.

Søderlund spilte en meget god kamp, og TV 2-ekspert Jesper Mathisen mener nå spissen bør inn i landslagstroppen til Lars Lagerbäck til EM-kvalikkampene.

- Når Norge skal spille landskamp i september, bør absolutt Søderlund være i den troppen, for han har vært god over lang tid og viser det også idag. Han gjør en enorm jobb for kollektivet med og uten ball, sa Mathisen underveis i oppgjøret.

Borteseieren betyr uansett at Hornelands lag er storfavoritter til å ta seg videre i CL-kvaliken. Om trønderne gjør jobben på Lerkendal, er det vinneren av oppgjøret mellom Ferencvaros og Dinamo Zagreb som står imellom dem og gruppespillet i den gjeveste europeiske klubbturneringen.

Reginiussen-skade

Oppgjøret startet imidlertid på ingen god måte for Horneland. Allerede etter 14 minutter måtte Reginiussen tusle av banen med en kjenning, men innbytter Gustav Valsvik gjorde sine saker godt.

RBK kom mer og mer med utover i den første omgangen og skapte flere farligheter foran Maribor-keeper Kenan Pirić.

Alexander Søderlund headet i stolpen i den første omgangen før han ble avvinket for offside, men spissen fikk virkelig revansje etter hvilen.

RBK fikk frispark på rundt 30 meter etter 50 minutter da Mike Jensen ble felt, og Søderlund tok ansvar.

Spissen dundret til, og kanonkulen føyk inn i Pirić høyre hjørne. Den bosniske keeperen burde gjort det bedre på skuddet, uten at Søderlund brydde seg nevneverdig om det.

Doblet

Rosenborg kjørte kampen også etter scoringen, og etter 63 minutter var Søderlund på plass igjen. Gjermund Åsen traff først en Maribor-spiller etter et frispark, men den tidligere Tromsø-spilleren, som kom inn på laget onsdag som følge av skade på Anders Konradsen, fikk ballen igjen og svingte den inn på bakre stolpe.

Der ventet Søderlund, som knuste sin oppasser og headet inn 2-0 til gjestene.

Maribor våknet først etter 0-2-scoringen, og fikk også sin redusering da veteranen Marcos Tavares fikk mye plass like utenfor sekstenmeteren. Den brasilianske spissen satte ballen utakbart i mål bak André Hansen, men både han og hans lagkamerater var knapt ferdig med å juble da ballen satt i motsatt ende.

For Rosenborg gikk rett i angrep, og Pål André Helland flikket David Akintola igjennom på nydelig vis, og til slutt havnet ballen i beina på Mike Jensen. RBK-kapteinen satte ballen i mål på volley, og sørget for et helt fantastisk utgangspunkt før tirsdagens returoppgjør på Lerkendal.