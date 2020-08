Søderlund-dobbel senket topplaget

Alexander Søderlund scoret begge målene da Häcken slo topplaget IFK Norrköping 2-1 i Allsvenskan fotball torsdag.

IFK Göteborg hadde slått Häcken i lagenes ti siste seriemøter, en rekke som strekker seg seks år tilbake i tid. Med en klar seier ville laget inntatt tabelltoppen på bedre målforskjell enn Malmö, men i stedet har Jo Inge Bergets lag nå en luke på tabelltopp.

Søderlund scoret ledermålet framspilt av høyreback Godswill Ekpolo på en rask kontring etter et kvarter.

I det 63. minutt doblet han ledelsen, da med assist fra venstreback Leonard Zuta. Det var den norske spissens femte mål på de sju kampene han har spilt i Allsvenskan.

Rasheed tettet igjen

Noen minutter tidligere ble IFK Norrköping redusert til ti mann da Filip Dagerstål ble utvist for å felle Patrik Wålemark på vei mot mål.

Rasmus Lauritsen nikket inn reduseringen på hjørnespark rett før slutt, men det var eneste ball norske Jonathan Rasheed måtte slippe bak seg. Han har overtatt keeperplassen etter at førstevalget Peter Abrahamsson ble kneskadd.

Häcken tok tre poeng og er på en sterk femteplass, sju poeng bak serieleder Malmö.

Elfsborg-seier

Sivert Heltne Nilsen hjalp Elfsborg til 2-1-seier borte mot et hardt prøvet AIK-lag. Per Frick og Jesper Karlsson scoret målene for Borås-laget, som er på tredjeplass poenget bak IFK Norrköping.

Daniel Granli spilte hele kampen for AIK.

Eirik Haugan og hans Östersund spilte 2-2 borte mot IFK Göteborg, som er uten seier på sine åtte siste kamper. Begge lag befinner seg i tabellens bunnsjikt.

(©NTB)