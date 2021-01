Alexander Søderlund har skrevet under for den tyrkiske fotballklubben Rizespor. Angriperen forlater Häcken etter bare én sesong.

Rizespor bekrefter overgangen på sine nettsider. Klubben opplyser at Søderlund har signert en kontrakt på halvannet år.

Laget ligger for øyeblikket på 13.-plass i den øverste divisjonen i Tyrkia. Lørdag møter de tabelltoer Fenerbahçe.

33 år gamle Søderlund står med 32 landskamper for Norge. Tidligere har den bereiste spissen spilt for Haugesund, Rosenborg i to perioder, Saint-Étienne, og han har også opphold i mindre klubber i Italia, Island og Belgia bak seg.

