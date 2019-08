Søderlund vil ikke si ja til Norge

Rosenborgs formspiss Alexander Søderlund er ikke interessert i landslagsspill dersom han blir uttatt i EM-kvalifiseringstroppen til Lars Lagerbäck tirsdag.

Søderlund har gnistret i RBK-drakta den siste tiden og scoret blant annet i lørdagens 3-2-seier borte mot Stabæk.

Tirsdag tar landslagssjef Lars Lagerbäck ut troppen som skal møte Malta på Ullevaal 5. september og Sverige i Stockholm tre dager senere. Til NRK sier Søderlund at han ikke er interessert dersom landslagssjefen leser opp hans navn tirsdag.

– Nei.

– Jeg synes det er viktigere akkurat nå at de som skal være med i flere år framover er med. Ikke oss gamle grå, svarer den 32 år gamle RBK-spissen.

Søderlund har fra før 32 kamper med flagget på brystet, og står med to nettkjenninger.

Norge står med fem poeng etter fire kamper i EM-kvalifiseringen og trenger alle poengene de kan få i de to kommende kampene. Så lang har det blitt uavgjort hjemme mot Sverige og Romania, bortetap for Spania og seier borte mot Færøyene.

Lars Lagerbäcks assistent Per Joar Hansen ønsker ikke si noe om Søderlund kunne ha vært aktuell for troppen til kampene mot Malta og Sverige, men røper at landslagsledelsen ikke har vært i kontakt med Rosenborg-spissen.

– Når det er sagt, så tvinger vi ingen inn på landslaget. Man har selvsagt sin fulle rett til å svare nei dersom man takker nei når man blir spurt, sier «Perry».

