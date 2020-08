Sogndal forverret Lillestrøm-krisen med 2-0-seier på Åråsen

Sogndal utnyttet svakt forsvarsspill av hjemmelaget til å vinne 2-0 på Åråsen og skyve Geir Bakke og hans Lillestrøm-lag et nytt stykke ut i krisen.

Kristoffer Hoven og Endre Kupen scoret målene i kampens første 20 minutter og sendte Eirik Bakkes lag opp til fjerdeplass. Lillestrøm har tatt to poeng på sine fem siste kamper og er nede på 10.-plass, sju poeng fra opprykksplassen alle hadde ventet at laget skulle være på.

Daniel Eid fikk assist med et langt innkast da Sogndal tok ledelsen etter et snaut kvarter. Han tok seg god tid før han slengte ballen helt inn foran mål, der Hoven hoppet opp mens oppasser Marius Amundsen sto med beina plantet på bakken. Sogndal-spilleren nikket kastet rett i mål.

Fem minutter senere doblet hurtigtoget Kupen ledelsen etter å ha ført ballen helt fra midtstreken mens passive Lillestrøm-spillere løp ved siden av ham uten å gå på. Da Amundsen til sist nærmet seg, var det for sent til å hindre skuddet men tidsnok til å komme borti ballen slik at den duppet over keeper Jo Coppens og falt ned i mål.

Sogndal-keeper Renze Fij måtte levere noen gode redninger i 2. omgang for å holde nullen.

(©NTB)