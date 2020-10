Sogndal henter Michael fra Vålerenga

1.-divisjonsklubben Sogndal har signert Peter Michael fra Vålerenga. Den nigerianske spissen har signert en avtale som strekker seg ut 2022.

Michael har denne sesongen vært utlånt til Øygarden i 1. divisjon. Der har 22-åringen gjort sine saker så godt at Sogndal nå har valgt å kjøpe spissen ut av avtalen med hovedstadsklubben.

– Dette bekrefter nok en gang at utlån er en bra arena, der gutta enten klarer å spille seg inn på laget hos oss eller ta steget videre derfra, sier sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen i Vålerenga til klubbens nettside.

Michael signerte for Vålerenga i 2018, men røk korsbåndet året etter. Han noterte seg for tre scoringer på 14 kamper i den kongeblå drakta, mens det ble seks mål på 16 kamper for Øygarden.

Nigerianeren skal nå hjelpe Sogndal i kampen om opprykk til Eliteserien. Sogndal ligger på andreplass i 1. divisjon, to poeng bak serieleder Tromsø. I neste runde skal Sogndal møte Ranheim borte.

(©NTB)