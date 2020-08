Sogndal og Åsane med seier, tettere i 1.-divisjonstoppen

Sogndal slo serietoer Ranheim 4-0, mens Jerv slo serieleder Tromsø 1-0. Det betyr at det tetter seg til i toppen av 1. divisjon fotball for menn.

Sogndal var gode og effektive i 1. omgang mot Ranheim. Tomas Olai Totland scoret omtrent rett fra start, og Kristoffer Hoven og Alioune Ndour fulgte på med to raske etter rundt halvtimen spilt. Hoven scoret sitt sjuende for sesongen etter pause.

Jervs Simon Andreas Larsen scoret på et indirekte frispark fra femmeteren 19 minutter ut i 1. omgang, og dermed ble det tre poeng til laget fra Grimstad mot storfavorittene fra nord.

Topper

Tromsø topper fortsatt tabellen etter åtte seirer, og to tap på ti serierunder. Tromsø har 24 poeng, mens Ranheim fortsatt er på 2.-plass med 21 poeng.

Sogndal er oppe på 19 poeng på 3.-plass, mens Åsane er på 4.-plass med 17 poeng etter 4-1-seieren hjemme mot Sandnes Ulf. Henrik Udahl og Håkon Lorentzen scoret begge to for hjemmelaget. Sanil Kapidzig scoret for Sandnes Ulf.

HamKam spilte 1-1 hjemme mot Grorud i den første kampen med Kjetil Rekdal som trener på Briskeby. Grorud tok ledelsen ved Martin Høyland etter 13 minutters spill, mens Kristian Onsrud utlignet.

Sliter

Lillestrøm sliter. Mandag kveld ble det svake 2-2 hjemme for Raufoss selv om de spilte med én mann mer i nesten hele 2. omgang. En hodeløs takling midtveis på egen banehalvdel gjorde at Raufoss' keeper Ole Kristian Lauvli ble sendt av banen med rødt kort i det 53. minutt.

På det tidspunktet sto det 1-1 etter at Marius Alm hadde gitt Raufoss ledelsen og Torbjørn Kallevåg utlignet. Gard Simenstad ga Raufoss ledelsen midtveis i omgangen, men Thomas Lehne Olsen utlignet på ny med fire minutter igjen av ordinær tid.

Steffen Jenssens scoring i det 74, minutt sørget for 1-0-ledelse for Ull/Kisa over Stjørdals-Blink. Anders Nygaard utlignet sju minutter senere, men 16-åringen Elias Sebastian Solberg ble matchvinner på tampen for hjemmelaget. Ull/Kisa tok seg over nedrykksstreken.

Strømmen og Øygarden spilte 2-2. Øygarden tok ledelsen etter et selvmål av Sverre Bjørkkjær. Brede Sandmoen og Magnus Tvedte snudde for hjemmelaget, før Martin Hoel Andersen utlignet med ni minutter igjen å spille.

