Sol Campbell med klar melding til Ødegaard: - Han har en lang vei å gå

Arsenal-legende Sol Campbell er glad for at Arsenal sikret seg Martin Ødegaard på lån, men han innrømmer at Ødegaards trøblete høst i Real Madrid bekymrer han.

Forrige uke ble Martin Ødegaard klar for utlån til Arsenal, og allerede lørdag kveld debuterte han for London-klubben i storoppgjøret mot Manchester United. Kampen endte 0-0, og drammenseren ble byttet inn på slutten og fikk spille de siste syv minuttene av matchen. 22-åringen fikk ikke vist seg veldig mye frem i løpet av den korte tiden han var på banen, men han fikk ros av både Arsenal-manager Mikel Arteta og keeper Bernd Leno etter kampen. Les også: Arsenal-keeperen roser Ødegaard: - Veldig imponert - Han må komme i form En annen som også er positiv til at Ødegaard har ankommet Arsenal er legenden Sol Campbell. Engelskmannen spilte for Arsenal fra 2001 til 2006, pluss et kort opphold i 2010, og vant Premier League to ganger med London-klubben. - Det er alltid fint å få inn unge spillere. Det har åpenbart ikke gått helt etter planen i Real Madrid. Hvis han får flere minutter på banen vil han vise kvaliteten sin, sier Campbell til Stadium Astro, ifølge Daily Mail. Campbell er tydelig på at Ødegaard er nødt til å få spilletid for å komme tilbake i storformen han viste forrige høst i Real Sociedad. - Man kan se at han har kvaliteter. Måten han beveger seg på og touchet hans med ballen. Han må bare komme inn i det, komme i form og tvinge seg inn, mener Arsenal-legenden. - En lang vei å gå Men Ødegaards trøblete høst i Real Madrid bekymrer også Campbell. - Han har en lang vei å gå, men forhåpentligvis neste gang han kommer inn kan han utgjøre en forskjell og begynne å løfte Arsenal oppover på tabellen. Vi trenger spillere som kan endre ting på banen. På samme tid kommer han til å lære ting, sier han. Les også: Norske Premier League-seere kan bli rammet av ny TV-konflikt Ødegaard ble hentet tilbake til Real Madrid i sommer, men hans første halvår som et fullverdig medlem av troppen til Los Blancos gikk ikke som planlagt. Totalt fikk 22-åringen bare spilletid i ni kamper for storklubben, og etter hvert skal Ødegaard ha sett seg lei av å sitte på benken, og han skal ha bedt om få lov til å bli lånt ut. Sol Campbell mener det kun er opp til Ødegaard å bevise at han kan snu den tunge situasjonen i Madrid til et vellykket opphold i Arsenal. - Hvis du er en god spiller, trener hver dag, det er masse kamper. Alt kan snu i løpet av et sekund. Det er plenty av kamper for han til å imponere. Det er kun opp til ham, mener engelskmannen. Kan få sjansen fra start tirsdag kveld Neste kamp for Arsenal er tirsdag kveld borte mot Wolverhampton i Premier League. Flere engelske medier spekulerer om Ødegaard kommer til å starte kampen. Les også: - Martial ber Manchester United om hjelp Arsenal-manager Mikel Arteta fikk spørsmål om nordmannen er tiltenkt en plass i startoppstillingen i tirsdagens kamp mot Wolves, under mandagens pressekonferanse. - Vi får se hva situasjonen er i dag, og hvilke spillere som er friske. Det har vært noen problemer de siste dagene, så jeg kommer til å ha mer oversikt i løpet av dagen, sa spanjolen på pressekonferansen. Med andre ord er det ikke godt å si om nordmannen spiller fra start i tirsdagens kamp, men kampen starter ihvertfall tirsdag klokken 19.00. Kampen kan du følge live i Nettavisens livesystem. Reklame I dag er strømmen er 60 ganger så dyr som i sommer - slik kutter du regningen Martin Ødegaard

Premier League

Arsenal

